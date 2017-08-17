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«Руководители от нас бегут сразу, как контракт заканчивается»

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  • 17.08.2017, 16:55
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Как обстояли дела в подшефном МВД колхозе.

Вчера СМИ взбудоражила новость о том, что у белорусской милиции скоро будет свой колхоз. Но одно подшефное хозяйство у МВД уже было. Сайт belaruspartisan.org поинтересовался, как идут дела в бывшем подшефном колхозе МВД.

Как и светлогорское "Хутор-Агро", на которое положил глаз министр внутренних дел Игорь Шуневич, "Граничи Агро" (Молодечненский район") имеет свиноводческий комплекс, молочно-товарные фермы, выращивает овощи и фрукты.

Поэтому не очень ясно, почему МВД отказалось развивать прежнее СПК и зачем подыскивает новые, причем по всей стране.

В свое время министр внутренних дел Владимир Наумов очень гордился подшефным хозяйством МВД. Когда журналисты интересовались, сколько спецназовцев отправят поднимать хозяйство и правда ли, что сотрудники МВД покупать в данном колхозе картошку, Наумов воодушевленно отвечал:

"Я получаю большое удовлетворение от того, что в моем подшефном хозяйстве люди очень много работают и им некогда злоупотреблять спиртными напитками. В этом месяце в моем подшефном хозяйстве родился большой приплод свиней. И я этому страшно рад, потому что свинарник я поднимал фактически с нуля. Раньше там не было ни одной свиньи, а сейчас - большой приплод...

Думаю, что и урожайность поднимется в два раза в этом году. В колхозе появилась стабильная работа, люди получают прибыль...

Что касается картошки, то ее не так много и она из этого колхоза поставляется в учреждения МВД. Зачем я буду ее у кого-то покупать, если, допустим, в Минске в сутки съедается две тонны картофеля в подведомственных МВД учреждениях. Я по более низкой цене сам купил..."

Наумов рассказывал, что МВД помогает колхозу одеждой, сапогами, а также рабочей силой – в колхоз на сезонные работы ездили курсанты Академии МВД, солдаты внутренних войск. В Граничах построили спецкомендатуру: осужденных также привлекали к хозяйственным работам.

Одним словом, все то, о чем с гордостью и налетом некой сенсационности сейчас рассказывает нынешний министр внутренних дел Шуневич, у МВД уже было.

- Мы уже больше пяти лет не являемся подшефным хозяйством МВД, - рассказали работники СПК "Граничи-Агро". – Можно сказать, что они нас бросили. Отказались, да и все. Были ли у нас большие прорывы, когда МВД нам помогал? Ну, как сказать… Успехи были, когда они нам топливо привозили как шефскую помощь. А потом, правда, выставили нам за это топливо счет. Через суд… Требовали погасить сумму.

Мы выращивали овощи, картошку, а они за копейки ее выкупали и поставляли в свои СИЗО, тюрьмы и прочие заведения. Большой выгоды от этого шефства, кроме топлива, наверное, и не было. Приезжали чиновники, советовали что-то, красиво говорили, ну и все на этом.

К нам на работу отправляли осужденных. Они работали здесь на фермах и полях, зарплату получали, жилье им здесь выделяли. Но у нас и своих людей, в принципе, всегда хватало.

А после того, как интерес МВД к нашему хозяйству упал, и осужденных не стало. Когда ушел министр Наумов, они вообще о нас забыли, отстранились.

Сейчас у нас нет никакого шефа. Мы подчиняемся исполкому (у них 97 процентов акций) и работаем самостоятельно. Наверное, так лучше…

Средняя зарплата в СПК "Граничи-Агро" 450 рублей. "Это нормально", - говорят здесь.

Сегодня директор "Граничи-Агро" - Сергей Николаевич Клюев. Он работает с февраля.

"Руководители у нас меняются очень часто, - отмечают в хозяйстве. – Максимум года два поработают и до свидания. Одни с криминальными скандалами уходят, другие по истечении контракта. Работа здесь не сахар. Штрафы, указания, показатели… Например, зарплату вовремя не выплатили, санстанция замечание сделала – руководитель получает штрафные санкции. И так постоянно. Вот люди и уходят. Контракт закончился – и бежать!"


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