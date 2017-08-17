Как думаете, от чего нас отвлекают? 10 Анна Красулина, ucpb.org

17.08.2017, 17:16

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Анна Красулина

Все эти инициативы с образованием - просто «съезд с глузду» министров во главе с Лукашенко.

Вот эти «чудесные» инициативы в области школьного образования – возврат к 5-балльной системе оценки знаний, введение формы для учеников и учителей (!), перенос начала занятий на 9 часов, пятилетку в три года – в смысле, новые учебники за три месяца – это что? Это просто окончательный «съезд с глузду» наших министров во главе с главным ньюсмейкером? Или что-то рациональное во всем этом информационном шуме есть? Что?

Вот, например, введение школьной формы. Каковы цели?

Помочь Беллегпрому? – Но это недобросовестная конкуренция, которая приведет к ухудшению общей ситуации в экономике страны.

Чтобы не было видно социального расслоения? – Не поможет – кроме одежды есть множество других вещей: обувь, гаджеты, аксессуары, машины родителей и т.д. Да и форму разную можно организовать – проходили это уже в СССР…

Это поможет детям из более бедных семей? – Наоборот, это дополнительные расходы, а значит, бедные семьи станут еще беднее, что приведет к ухудшению остальных сторон жизни семьи вплоть до питания. Бедным семьям в нормальных странах помогают иначе. Как – разговор отдельный.

Форма дисциплинирует? – А кто провел исследования? Результаты – в студию!

Унификация? – Как стремление подавить индивидуальность и привести все к единой серой массе? Ну, может быть, власти в этом и заинтересованы – в расчете, что серой массой легче управлять. Но в современном мире, где важной составляющей развития экономики является креативность, то есть способность находить новые, яркие, нестандартные решения, уничтожение индивидуальности – это проигрыш в долгосрочной перспективе. И даже в среднесрочной.

Отвлечь внимание новыми «инициативами» от чего-то гораздо более важного? – А вот это больше похоже на правду. И хорошо, если только от продолжающегося снижения уровня жизни, роста расходов (в частности на сборы ученика в школу) и от ухудшения качества образования. Но это наша обычная реальность, текучка, так сказать. Требует ли она столько новых вбросов?

Как бы чего посерьезнее не скрывалось за этими новостями из кабинетов исполнительной власти. Они что-то знают?

Как думаете, от чего нас отвлекают?

Анна Красулина, ucpb.org