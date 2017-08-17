ФИФА назвала 12 претендентов на титул «Лучшего тренера» 2017 года 1 17.08.2017, 17:10

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Шорт-лист из трех тренеров будет объявлен в середине сентября.

Международная федерация футбола назвала список из 12 человек, которые будут претендовать на титул «Лучшего тренера» по итогам 2017 года.

В голосовании примут участие тренеры национальных сборных, капитаны, журналисты и болельщики. Голосование стартует 21 августа, оно продлится до 7 сентября, сообщает «Прессбол».

Шорт-лист из трех тренеров будет объявлен в середине сентября. Награда будет вручена в Лондоне 23 октября. В прошлом году эту награду ФИФА получил итальянец Клаудио Раньери, тогда тренировавший «Лестер».

В шорт-лист вошли следующие специалисты:

1. Массимилиано Аллегри (Италия, «Ювентус»)

2. Карло Анчелотти (Италия, «Реал»)

3. Антонио Конте (Италия, «Челси»)

4. Луис Энрике (Испания, «Барселона»)

5. Хосеп Гвардиола (Испания, «Манчестер Сити»)

6. Леонарду Жардим (Португалия, «Монако»)

7. Йоахим Лев (Германия, сборная Германии)

8. Жозе Моуринью (Португалия, «Манчестер Юнайтед»)

9. Маурисио Почеттино (Аргентина, «Тоттенхэм»)

10. Тите (Бразилия, сборная Бразилии)

11. Диего Симеоне (Аргентина, «Атлетико»)

12. Зинедин Зидан (Франция, «Реал»)