Украина начала трансляцию пяти телеканалов на Крым 17.08.2017, 17:27

1,577

Нацсовет по вопросам телерадиовещания готовится запустить второй мультиплекс еще из пяти телеканалов.

Радиотелепередающая станция в селе Чонгар Херсонской области Украины начала в тестовом режиме транслировать программы пяти украинских телеканалов на территорию аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского.

По его словам, трансляция каналов «UA: Крым» (НСТУ), «5-го канала», ICTV, Черноморской телерадиокомпании и «Прямого канала» производится в цифровом формате на территорию северного Крыма.

Со ссылкой на Петра Семерея, директора компании «Телесети Украины», которая построила РТС в Чонгаре и выступает оператором телекоммуникаций, Костинский указал, что с 1 сентября мультиплекс начнет работать в обычном режиме, с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября - с мощностью 1 кВт.

Кроме того Сергей Костинский сообщил, что нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания готовится к созданию второго мультиплекса, в который войдут еще 5 украинских телеканалов.