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На Мадейре погибла жена белорусского банкира

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  • 17.08.2017, 17:31
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Трагический случай произошел во время занятий дайвингом.

Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели гражданки Беларуси в Португалии, консульская служба занимается данным вопросом.

"В Португалии погибла гражданка Республики Беларусь. Посольство Беларуси в Испании осуществляет необходимые консульские процедуры", — сообщили в четверг в пресс-службе МИД РБ.

В МИД не уточнили, при каких обстоятельствах погибла женщина. Однако СМИ со ссылкой на независимые источники сообщают, что на Мадейре (Португалия) во время занятий дайвингом погибла белорусская гражданка Марина Бабарико — супруга председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико.

По словам источников, женщина погибла во время очередного погружения на глубину.

Банкир Виктор Бабарико — известный человек не только в банковской сфере: он также инициатор ярких арт-проектов, учредитель благотворительного фонда помощи детям "Шанс". Семья Бабарико также известна тем, что многие годы активно занимается дайвингом.

Напомним, что в июне во время отдыха в Испании утонул белорусский милиционер.

Марина Бабарико

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