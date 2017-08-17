закрыть
17 августа 2017, Thursday, 19:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Нефть Brent подешевела до $50,2 за баррель

2
  • 17.08.2017, 17:44

Цены на нефть снизились до минимального уровня за последние три недели.

Цены на нефть эталонных марок опускаются в четверг и находятся на минимальном уровне за последние три недели на данных об увеличении добычи в США до максимального уровня за два года. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:32 по белорусскому времени в четверг опустилась на $0,1 (0,2%) -до $50,17 за баррель, сообщает interfax.ru.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,17 (0,36%) - до $46,61 за баррель.

Как показали обнародованные в среду данные Минэнерго США, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года.

Тем временем, запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей, что вдвое превзошло снижение, ожидавшееся экспертами S&P Global Platts (3,6 млн баррелей).

Ситуация, при которой нефтедобывающие компании США научились получать прибыль даже при ценах ниже $50 за баррель, а также перспектива восстановления добычи в странах ОПЕК во втором квартале следующего года не даст нефтяным котировкам подняться выше $60 за баррель, полагают аналитики Citigroup Inc.


Мнение

Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?