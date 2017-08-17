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Эксперты назвали самый популярный в мире смартфон

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  • 17.08.2017, 17:48
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Специалисты составили рейтинг гаджетов по итогам второго квартала.

Специалисты Strategy Analytics составили рейтинг самых популярных в мире смартфонов по итогам второго квартала. Лидерами списка оказались iPhone 7 и 7 Plus, пишет korrespondent.net.

Согласно данным исследования, с апреля по июнь этого года было продано 16,9 миллионов iPhone 7 и 15,1 миллиона 7 Plus. При этом iPhone 7 был признан самой популярной моделью Apple за всю историю.

Далее в рейтинге идут Samsung Galaxy S8 и S8+ с показателями 10,2 и 9 миллионов, соответственно. А на пятой позиции оказался Xiaomi Redmi 4A, которого было продано 5,5 миллионов экземпляров.

При этом, самым популярным в истории Android-смартфоном был назван Samsung Galaxy S8 благодаря его оригинальному дизайну и большому изогнутому экрану.


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