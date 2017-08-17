В Минске установили обменник без кассира, который выдает монеты 2 17.08.2017, 19:13

Через терминал можно обменять валюту - доллары, евро и российские рубли - на белорусские рубли.

В одном из столичных отделений МТБанка установили терминал, через который можно обменять валюту — доллары, евро и российские рубли — на белорусские рубли, передает tut.by.

Терминал не дает сдачу, поэтому для обмена нужно использовать купюры на сумму, которую хотите обменять. «Например, воспользоваться купюрой в 100 долларов для того, чтобы обменять на белорусские рубли только 20 долларов, а 80 долларов получить в качестве сдачи, нельзя. В этом случае терминал обменяет на белорусские рубли все 100 долларов», — уточнили в банке.

При этом в зависимости от курса терминал может не принять к обмену банкноты определенного номинала, потому что не сможет выдать нужную сумму. «Например, при курсе евро 2,248 рубля терминал не примет купюру 10 евро, т.к. ему необходимо выдать 22,48 копеек, а в терминале находятся только монеты номиналом 5 и 20 копеек. Если курс изменится и станет 2,245 рубля, то номинал 10 евро станет доступен к обмену», — поясняют в банке.

Новое устройство работает в торговом центре «МОМО».

Напомним, похожий терминал, который выдает не только банкноты, но и монеты, еще в марте появился в одном из отделений Беларусбанка.