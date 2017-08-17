Топ-5 белорусских ИТ-стартапов, купленных иностранными гигантами 17.08.2017, 18:35

Молодые и решительные белорусы заявляют о себе через стартапы.

«Радыё Свабода» вспоминает самые значительные продажи белорусских высокотехнологических стартапов иностранным компаниям.

Сегодня стало известно, что одна из двух крупнейших в мире (по капитализации) технологических корпораций Google приобретает белорусский стартап Fabby, который разработал одноименную мобильную программу для изменения фона селфи-фото с помощью нейронных сетей.

2017 год. Fabby

История. Стартап AIMatter возник в прошлом году в Минске. Две его известные разработки - популярные в мире мобильные программы Fabby и Fabby Look. Они позволяют естественным образом изменять цвета фона и объектов на фото и видео пользователей на основании оригинальной технологии применения нейронных сетей (изображение обрабатывается на смартфоне согласно схеме работы нейронов в организме живого существа; технология самообучается).

Основатель AIMatter Юрий Мельничек и гендиректор стартапа Андрей Кулик - белорусские программисты, которые сделали успешные карьеры в Google. За год работы проект привлек 2,5 миллиона долларов инвестиций. Значительная их часть - от венчурного фонда Haxus, среди учредителей которого - едва ли не самый успешный белорусский ИТ-предприниматель Юрий Гурский.

Стартап сегодня насчитывает 25 сотрудников, большинство из которых работают в минском офисе компании (есть еще цюрихский и калифорнийский).

Сделка. Финансовые подробности сделки между Google и Fabby не раскрываются. Неизвестно и то, какая судьба ждет команду стартапа. Нередко большая компания просто поглощает меньшую, прекращает работу ее продуктов и полностью подчиняет «приобретенных» сотрудников собственным интересам.

После продажи. Пока представители обеих сторон сообщили лишь, что мобильные программы Fabby и Fabby Look, имеющие сотни тысяч пользователей, продолжают существование.

2016. Masquerade

История. Команда Masquerade во главе с гродненцами Евгением Невгенем и Сергеем Гончаром создала мобильную программу MSQRD, которая налагает художественные эффекты на видео- и фотоизображения лиц. В основе программы - технология компьютерного зрения и уникальный алгоритм трекинг лиц, разработанный российским членом команды Евгением Зацепякиным.

Знакомые еще со школы Невгень и Гончар написали MSQRD за 48 часов на хакатоне («конкурсе-марафоне» для программистов) Garage48 Minsk в конце ноября 2015 года. Всего за несколько месяцев программа попала в топы рейтингов в 120 странах, ее установили более 50 миллионов человек.

Единственным инвестором и соавтором идеи проекта стал уже упомянутый выше предприниматель Юрий Гурский.

Сделка. В марте прошлого года самая популярная в мире социальная сеть Facebook объявила, что приобретает созданный белорусами стартап. На момент продажи команда Masquerade насчитывала 11 человек, 8 из них - в Беларуси. Глава Facebook Марк Цукерберг лично поприветствовал ребят в одной из их масок.

Стороны не озвучили сумму сделки, однако, по оценкам экспертов ИТ-портала dev.by, она могла составить более 10 миллионов долларов.

После продажи. Летом 2016-го основные участники Masquerade переехали в лондонский офис Facebook, где занялись внедрением своего продукта в видеотрансляции соцсети Facebook Live. В декабре разработанная белорусами технология стала доступна 1 миллиарду пользователей Facebook, что автоматически сделало ее самой массовой белорусской ИТ-разработкой.

2014. Maps.Me

История. Сервис Maps.me - это мобильная программа с оффлайн-картами всех стран мира на базе картографических данных открытой платформы OpenStreetMap. Сервис позволяет без присоединения к интернету просматривать карты, а также искать объекты и прокладывать маршруты. Чтобы запустить собственный проект, программист Юрий Мельничек ушел в 2011 году из Google, в Цюрихском офисе которого проработал семь лет как раз над картографическим сервисом. На первом этапе он вложил в проект свыше 150 тысяч долларов из своего кармана. За три года существования программу установили свыше 7 миллионов пользователей.

Сделка. В ноябре 2014 года российская корпорация Mail.ru Group приобрела разработанный белорусами картографический сервис. Официальные цифры продаж не публиковались, однако эксперты оценили его в 10-20 миллионов долларов. Во время переговоров о продаже Maps.me помогал ментерством Юрий Гурский.

После продажи. Вся минская команда стартапа переехала в Москву, а Гурский в 2016 году даже занял пост вице-президента Mail.ru. Правда, продержался на ней всего полгода, уйдя из-за обвинений в конфликте интересов. В прошлом году белорусские учредители Maps.me Юрий Мельничек и Виктор Говако ушли с российского гиганта и переключились на новые проекты.

2014. Apalon

История. Минчане Петр Скоромный и Матей Тимошенко создали Apalon в 2007 году, выполняя заказы иностранных клиентов. Постепенно компания перешла к созданию собственных продуктов, став одним из мировых лидеров в разработке потребительских мобильных программ (Weather Live, Notepad +, Emoji Keypad и др.). В 2013 году программы Apalon имели более 100 миллионов загрузок.

Сделка. В ноябре 2014-го американская Mindspark Interactive Network, операционная компания публичной интернет-корпорации InterActiveCorp (IAC) приобрела Apalon за неназванную сумму. В технологических СМИ фигурировала сумма в 80-100 миллионов долларов. По словам Скоромного, переговоры длились более года.

После продажи. Вся команда Apalon продолжила работу над собственными продуктами в Минске, где штат стартапа постепенно вырос до 130 человек. В июле 2016-го IAC опубликовала финансовый отчет по итогам 2 квартала, из которого следовало, что работа Аpalon за четыре месяца принесла 10 миллионов долларов дохода.

2011. Viaden

История. Белорусский ИТ-предприниматель Виктор Прокопеня основал Viaden Media в начале 2000-х, чтобы разрабатывать программное обеспечение на заказы. Постепенно компания перешла к выпуску собственных программных продуктов в сфере онлайн-развлечений (в частности, онлайн-казино). Партнером Прокопени по бизнесу стал уже многократно упомянутый Юрий Гурский, который стал отвечать за мобильное направление.

Сделка. В 2011-2012 году израильский миллиардер Тедди Саги, известный как основатель крупнейшего в мире производителя ПО для азартных игр Playtech, приобрел Viaden Media. Деталей по условиям сделки в публичном пространстве было мало, однако в сети фигурировала неподтвержденная цифра 95 млн евро.

После продажи. Viaden Media сохранила в Минске центр разработки, из которого выделилась еще одна компания - Sport.com (успешный разработчик мобильных приложений для фитнеса), во главе которой стал Гурский. Сам Виктор Прокопеня, продав этот бизнес, занялся другими проектами.