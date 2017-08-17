Польша сражается с последствиями урагана 17.08.2017, 18:40

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Фото: PAP/Jan Dzban

Спасатели выезжали на вызовы 22 тысячи раз.

В течение шести дней над Польшей не утихают грозы. В результате стихии погибли 6 человек, около 50 получили ранения. Спасатели выезжали на места аварий 22 тысячи раз. Самая сложная ситуация сложилась в северных регионах Польши. В среду польские спасательные службы выезжали на вызовы 800 раз, передает radyjo.net.

Большая часть из них связана с повреждениями жилых домов. Пожарные-спасатели также расчищают дороги, заблокированные поваленными бурей деревьями.

Как сообщает radiopolsha.pl, порядка 16 тыс. поляков остаются без доступа к электричеству. Ремонтные службы продолжают устранять последствия ураганов, которые прокатились по территории Польши в минувшие выходные.

Божена Высоцкая из Правительственного центра безопасности подчеркнула, что количество домашних хозяйств, у которых был отрезан доступ к электричеству, постоянно снижается.

«Речь идет, в первую очередь, о тех воеводствах, которые больше всего пострадали от ураганов, то есть Поморском, в котором без света остались больше 11 тыс. поляков, а также Куявско-Поморском, где такая же участь постигла 4 тыс. человек, в Великопольском воеводстве без электричества остаются порядка 900 человек», - отметила Божена Высоцкая.

Еврокомиссия готова помочь Польше после стихии

Еврокомиссия готова предоставить Польше помощь в связи с последними ураганами, передает polradio.pl. Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам региональной политики. Корина Крецу отметила, что правительство в Варшаве должен обратиться с такой просьбой в Брюссель.

Во время пресс-конференции комиссар Корина Крецу пообещала солидарность с пострадавшими. А также добавила, что Брюссель требует точные данные, иллюстрирующие масштабы разрушений.

Поддержка может поступить из Фонда солидарности Европейского Союза, созданный с целью оказания помощи государствам-членам ЕС при крупномасштабных стихийных бедствиях.