Данкверт продолжает «банить» белорусские предприятия 2 17.08.2017, 18:54

Россельхознадзор с 18 августа запрещает поставки продовольствия с четырех предприятий Беларуси.

Россельхознадзор с 18 августа запрещает ввоз мясной и молочной продукции с четырех предприятий Беларуси. Поставки продукции пяти предприятий с 17 августа поставлены на усиленный лабораторный контроль, передает interfax.by.

Как сообщает Россельхознадзор, из-за повторных нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ под запрет попала продукция ОАО "Витконпродукт", в мясе которого выявлены остатки тетрациклина, ОАО "Савушкин продукт", в молочной сыворотке которого содержатся остатки тилозина, ОАО "Рогачевский МКК" и ОАО "Молочные горки", в питьевом и сгущенном молоке которых обнаружен линкомицин.

Кроме того, с 17 августа Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении пяти предприятий Беларуси, в продукции которых впервые были обнаружены опасные вещества.

Под усиленный контроль попали СП ООО "Бак" и ОАО "Бобруйский мясокомбинат" в связи с обнаружением тетрациклина в полуфабрикатах из говядины, компании "Беловежские сыры" из-за выявления остатков салиномицина в сыре. Та же участь ждет ОАО "Здравушка-Милк", в молоке которого найдены тилозин и ципрофлоксацин, и ОАО "Минский молочный завод № 1" из-за остатков линкомицина в молоке.