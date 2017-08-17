Жители Копища о застройке деревни: Это породит классовую ненависть 13 17.08.2017, 19:40

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Фото: «Онлайнер»

В скором времени тихая деревушка Копище возле МКАД рискует превратиться в густонаселенный район.

Вместо 15 тыс. жителей здесь может поселиться 47 тыс., рядом с коттеджами появятся высотки, детские сады, школы и многочисленные парковки. Конечно, многих местных жителей, которые искали здесь свободы и уединения, такие перспективы не радуют. Уже сейчас старая березовая роща стала горой щепок, а тихий уголок начал превращаться в грядущую многолетнюю стройку, пишет «Онлайнер».

Как мы сообщали ранее, в июле этого года на общественное обсуждение был вынесен проект застройки аэродрома Боровая. Детальный план подразумевает постройку многоэтажек, детских садов, школ, паркингов, поликлиники, гипермаркета, автозаправочной станции и других объектов. О том, что деревня будет застраиваться, было известно уже давно, но до недавнего времени никаких подробностей не сообщалось, сейчас же о грядущих изменениях знает вся деревня. К 2030 году здесь будет проживать 47 тыс. человек, построят 837 400 кв. м жилья — это примерно 12 880 квартир, 9 детских садов и 5 школ.

Столь масштабной застройке рады далеко не все. Татьяна поменяла минскую квартиру на частный дом около десяти лет назад. По ее словам, за это время она трижды перенесла новости о сносах и застройке, но до этого времени им удавалось «отбиться».

— Мы не против, чтобы люди здесь жили, но надо знать пределы и руководствоваться банальной логикой: нельзя строить 19-этажные дома для нуждающихся в нескольких метрах от коттеджной застройки. Теперь я буду топить камин и дымить людям в квартиры, мои соседи будут сжигать листву по осени, и все это будет лететь прямо в жилые дома. Мы же в свою очередь будем закрыты от солнца этими доминами. Вот увидите, это породит классовую ненависть: нас будут называть буржуями и ненавидеть, — возмущена женщина.

— Почему бы не отдать эту территорию под коттеджную застройку? Всем было бы хорошо, никто бы не возмущался. Я переезжала в деревню потому, что мой сын болеет астмой, он должен дышать свежим воздухом. А теперь город нас поглощает. Дайте нам остаться деревней!

Многоэтажки и паркинг планируют построить на месте зеленой зоны. На фото ниже прекрасная березовая роща.

Ко всему прочему, Татьяна уверена, что детальный план выполнен с многочисленными нарушениями, о чем она вместе с соседями уже сообщила в правоохранительные органы. По ее мнению, почва в Копищах непригодна для строительства массивных сооружений: такое заключение она получила от экологов.

— Дорога у леса постоянно осыпается: происходит эрозия почвы. Если начать вбивать сваи, песчаный суглинок будет осыпаться прямиком в огороды наших соседей. Экологи сказали, что почва условно пригодна для строительства, то есть строить тут можно только частные дома, но никак не многоэтажки. Но на это, конечно, никто не обращает внимания.

Вместе с соседями Татьяна внимательно изучила детальный план. По проекту архитекторов школа будет расположена вблизи старого кладбища, а детская площадка неподалеку от паркинга.

Сейчас общественное обсуждение уже закончилось, люди с бензопилами расчистили рощу на 1539 деревьев, и вскоре застройщик сможет приступить к подготовительным работам.

— Мы знаем, что некоторые люди хотят сноса и с радостью переехали бы в квартиры, но что остается нам? Я не могу переехать в квартиру, но и здесь жить не смогу. Мы в безвыходной ситуации, — расстраивается женщина.

Сейчас активисты пытаются добиться пересмотра проекта и внесения в него дополнений, пишут жалобы во всевозможные инстанции и пытаются разобраться с проблемой, правда, пока решить ее слабо получается.