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Фотофакт: в Глубоком снова зацвели вишни

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  • 17.08.2017, 20:27
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Фото: nn.by

Из-за аномальной погоды в Глубоком можно снова проводить вишневый фестиваль.

Бывали единичные случаи и в прошлые годы, когда в августе в Глубоком (Витебской области) на вишнях появлялись отдельные соцветия. А сегодня в районе молочно-консервного комбината, по ул. Ленина (бывшей Виленской), у дома №117 на одном-другом-третьем дереве можно увидеть по два десятка соцветий, пишет nn.by. Полсотни шагов — у дома №113 тоже зацвели вишни. На четной стороне улицы, через метров 300, у дома №112, тоже на вишне — цветы.

«Год у нас тут какой-то аномальный! Никогда в июле уже не находил в лесу моховиков, которые обычно встречаются только в сентябре. А вот и лисички, вдруг, выросли там, где никогда не росли. С одного места — ведро! И наконец, вишни расцвели в августе и можно проводить снова вишневый фестиваль…» — рассказал Владимир Скрабатун.

Пожухлая картофельная ботва и цветущая вишня.
Та самая вишня — ветви с соцветиями.

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