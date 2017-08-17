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Государство-мафия

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  • Игорь Эйдман
  • 17.08.2017, 20:19
  • 2,792
Игорь Эйдман

Представьте, что в 30-е годы в США власти решили не противостоять мафиози, а объединиться с ними. Это путинская Россия.

Вначале портрет типичного представителя путинской элиты (вся информация общедоступна). Была такая медведковско-ореховская группировка. Считалась одной из самых кровавых в России. Число ее жертв исчислялось десятками, если не сотнями. И был у нее "финансовый гений" – дважды судимый за мошенничество Александр Таранцев (он же Саша Слюнявый), которого бандиты отрядили крутить в созданной ими компании "Русское золото" отжатые у бедолаг-"коммерсов" деньги. По показаниям одного из главарей "медведковских" Олега Пылева: "Таранцеву было поручено развитие экономики, а прибыль делили фифти-фифти: 50% "Русскому золоту", 50% группировке".

Помимо организации разных финансовых афер и пирамид Слюнявый заказывал убийства конкурентов и просто неугодных людей. По показаниям того же Пылева, среди них были Сергей Симонов по кличке Пельмень, Александр Макушенко (Цыган), руководители Фонда развития правоохранительных органов Владимир Ермаков и Сергей Дроздов, учредитель клуба "Доллс" Иосиф Глоцер (его брат безуспешно пытался привлечь Таранцева к ответственности за это преступление). В это же время был зверски убит архитектор Владимир Гинзбург, пытавшийся помешать Слюнявому строить дом в нарушение всех правил и законов.

Потом Таранцев кинул друзей-бандитов и приватизировал их общак. Подельники пытались его убить, но покушение сорвалось. А затем их надолго посадили.

Теперь Слюнявый – уважаемый предприниматель, один из отцов-основателей известного путинского Петербургского экономического форума. Показаниям, обличающим Таранцева как заказчика убийств, следствие почему-то не поверило. Экспертиза проверки Пылева на детекторе лжи была сфальсифицирована. В общем, ушел Слюнявый, как колобок, ото всех: и от бандитов, и от ментов. И живет теперь достойный член высшего путинского общества, филантроп и меценат Александр Тараннцев.

Спросите, как же ему это удалось? Ларчик просто открывается. Еще в конце 90-х Таранцев обзавелся правильными связями в чекистско-путинской среде. По словам киллера "ореховских", знаменитого Леши Солдата, фактическим начальником охраны (крышей) Слюнявого еще в те годы был Золотов – друг, охранник и подельник Путина. Сейчас он главнокомандующий Национальной гвардией и один из самых влиятельных людей в государстве.

В общем, Таранцев вовремя поставил на правильную чекистскую лошадь. Поэтому он не в земле сырой лежит и не на пожизненном в тюремной робе скучает, а на всяких элитных тусовках в дорогих костюмчиках с женой-моделью зажигает.

История карьеры Таранцева – всего лишь один из эпизодов (причем не самый одиозный) формирования путинской элиты, состоящей из чекистов, бандитов и "ходящих под ними" коммерсов. Причем в последние годы стерлась тонкая грань между этими "категориями трудящихся". Они стали практически неразличимы. Банда Чаек держит прокуратуру, как какой-нибудь Михась авторынок. Воры назначают судей и вместе с ними занимаются рейдерством (история краснодарской судьи Хахалевой типична). Высокопоставленные борцы с оборотом наркотиков возглавляют наркомафию и т.д.

Путин и его окружение с давних пор связаны с различными бандитскими группировками. Приведу только один пример. Испанские следователи, ведущие дело одного из лидеров малышевской группировки Геннадия Петрова, зафиксировали его тесные связи с Анатолием Сердюковым (совместный бизнес), экс-премьером Виктором Зубковым, депутатом Госдумы Владиславом Резником, начальником Следственного комитета Александром Бастрыкиным (Петров заявлял друзьям, что назначил его на этот пост), президентом "Сбербанка" Германом Грефом и т.д.

Представьте себе, что во время расцвета мафии в 30-е годы власти в США решили не противостоять мафиози, а объединиться с ними. Высшие чиновники поголовно стали частью криминалитета, а выжившие в разборках мафиози вошли в правящую элиту. Гувер из ФБР вместо того, чтобы гоняться за Аль Капоне, открыл с ним общий бизнес. Багси Сигел стал генеральным прокурором, Голландец Шульц – мэром Нью-Йорка, Счастливчик Лучано – советником президента по национальной безопасности. Семья Гамбино основала фракцию в Сенате. А президентом стал какой-нибудь коррумпированный офицер разведки, связанный общим бизнесом со всеми вышеперечисленными.

Путинская Россия – это именно такое государство-мафия.

Игорь Эйдман, Facebook


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