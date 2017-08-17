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«На прилавках одни цены, а на кассе - другие»

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  • 17.08.2017, 20:43
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Гомельчане борются с торговой сетью.

Сегодня гомельчанин купил арбуз в магазине «Алеся» по ул. Рябиновая, 1, но сладкая покупка была омрачена очередной ошибкой магазина: вместо 0.89 р. за килограмм на кассе цена возросла до рубля, пишет gomel.today.

— Это случай не единичный. На прилавках указаны одни цены, а на кассе выскакивают другие. Заметить можно при покупке одного товара, — рассказывает Виталий.

Мужчина прислал фотографию, где отчетливо видна разница: за ошибку магазина покупателю пришлось доплатить еще около 70 копеек.


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