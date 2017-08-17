Язык как защита и цели учений «Запад-2017» 2 Сергей Климовский, obozrevatel.com

17.08.2017, 21:19

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Сергей Климовский

Учения «Запад-2017» - повтор донецкого и начала крымского сценариев.

9 августа в одну из киевских квартир под вечер по телефону позвонила женщина и представилась Еленой, сотрудницей "Киевэнерго". Елена сообщила: к вам придет электрик с 17.30 до 20.30 измерить напряжение, – в вашем районе скачки, горят бытовые приборы, – будьте дома. Так как напряжение не скакало, а Елена говорила по-русски, то возникли подозрения: что-то не так. Диспетчеры "Киевэнерго" говорят по-украински и на русский переходят только к удобству клиента. Вдобавок на подъезде висело объявление на украинском языке от якобы "Киевэнерго" о том, что 9 августа с 10 до 17 часов его сотрудники будут снимать показания счетчиков горячей воды, всем быть на месте, а кто не откроет – будет до конца жизни переведен на советскую систему платы по нормативам. Звонки из двух квартир в "Киевэнерго" внесли ясность – оно электриков и тепловиков в дом не направляло. Диспетчеры советовали применить "визовый режим" к "электрикам": потребовать удостоверения, позвонить дежурному и сообщить их номера с Ф.И.О., чтобы тот проверил.

В этой истории русский язык Елены и отсутствие выгоды указывают на "русский мир" – обычные жулики бесприбыльных "дел" не ведут. Финансировала эту и подобные акции Москва с целью нервировать киевлян – люди откладывали дела, ждали и искали старые квитанции об оплате. Это – психологическая атака в надежде, – возбужденное население преисполнится гневом к "хунте", "Киевэнерго" и Порошенко, устроившим "сверку" в знойный август. Пробная и малобюджетная акция местных креатившиков из "русского мира" в рамках кремлевской стратегии "мелких подлостей" с надеждой на их вырост в "большой хаос". Одна из многих.

Смысл стратеги "мелких подлостей" – серией действий в бытовой сфере, формально не связанных с агрессией Москвы, вызвать массовое возмущение, затем его возглавить и направить в нужное русло. Похожая стратегия в 2015 г. применялась и в Молдове, но в Кремле очень спешили и в целом желаемый результат получить не смогли. Вдобавок, полиция Молдовы в октябре-ноябре 2015 г. массово арестовала боевиков рашистов, и Москве пришлось срочно вносить правки в свои планы.

В Украине стратегию "мелких подлостей" Москва на пробу стала реализовывать с лета 2014 г. в Мариуполе через уличных "борцов с курением", нагло требовавших потушить сигарету. В Мариуполе эта "тема" быстро потухла, и ее стали продвигать в Киеве, где получили поддержку от Киеврады, которая от глупости или от жадности, или того и другого, с апреля 2017 г. навязчиво заговорила о повышении штрафов с кафе, где курят. Только убийство борцом с курением в мае человека в кафе на Оболони вынудило умолкнуть антитабачных маньяков в Киевраде, собравшихся конкурировать с ИГИЛ в жесткости борьбы с курением.

Тотальная борьба с курящими – не единственное и не главное направление в стратегии "мелких подлостей", сконцентрированной сейчас на Киеве.

Гораздо большее внимание в ней Кремль придает играм с тарифами на коммунальные услуги, благо при Януковиче все эти предприятие оказались в управлении двух олигархов. Происходящее в этой сфере – отдельная тема, достойная специального исследования с участием прокуратуры и СБУ. В качестве примера лишь отмечу, что "Киевводоканал" умудряется выставлять счета за отвод горячей воды, несмотря на ее отсутствие все лето, и является компанией, которая в XXI веке не имеет телефона. На его сайте для приличия указаны два телефона, но они не отвечают и даже в созданном Кличко коммуникационном "Центре" признают: телефонов у него нет. В "Киевводоканале" каменноугольный период, что и не удивительно, – им завладели жители Донбасса, которых не слышат.

Увлекательная борьба по сносу в Киеве полезных киосков и замене их ломбардами, обменниками, секс-шопами и тому подобным, которую ведет не понятно кто, уже дала результаты в виде роста цен на мясо и колбасу, а также заметное сокращение подвоза продуктов в столицу. Можно допустить, – это обычная война супермаркетов с киосками, но ее размах и анонимность в условиях российской агрессии наводят на другие мысли.

Проводниками стратегии "мелких подлостей" выступают старые проверенные кадры на руководящих позициях, ностальгирующие за временами СССР, когда начальник всегда был прав, и была твердая такса за "решение вопросов". Было понятно: кому и сколько, а теперь – прейскурант "гуляет", "заносить" рискованно, – могут кинуть или нарвешься на полицейскую операцию. От этого в делах застой, нервозность, не понятно – куда катится мир, и районо Оболонского района Киева от тоски за "добрыми советскими временами" в мае приказывало школам белить бордюры и столбы. Ностальгия. В шутку Оппоблок уже прозвали партией ностальгии за партией регионов, которая была партией ностальгии за КПСС.

"Проверенные кадры" стараются, но зря игнорируют опыт Крыма, где их постепенно заменяют еще более проверенными кадрами, завезенными из РФ. Для укрепления кадров Кремль, по данным главы Нацполиции Сергея Князева, направил с начала года в Украину 29 "воров в законе" из РФ. Сколько направленно менее ответственных работников из уголовного мира – неизвестно, но безработные из России, совершающие преступления и хулиганствующие в Украине, стали заметны в новостях. "Кадры решают все" – учил Сталин, вот они и решают.

Концентрация усилий стратегии "мелких подлостей" на Киеве абсолютно логична в рамках планов Кремля на осень. Кремль готовится к генеральному сражению, по итогам которого будет принимать решение: продолжать использовать брэнд "Путин" и выдвигать его на выборы, или сменить. Решение по Путину Кремлю нужно принять около 30 января 2018 г. – окончания сроков регистрации кандидатов.

Название сражения – учения "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября. На самих учениях ничего знаменательного не произойдет. Активная фаза начнется после них с использование принципа: если российский танк куда заехал, то норовит там и остаться. Главными объектами атаки будут Беларусь и Латвия, где под конец учений начнутся акции "Русский танк – останься!". Следующий шаг – захват админзданий в населенных пунктах пророссийскими вооруженными формированиями, усиленными криминалитетом и облаченным в гражданскую одежду спецназом из РФ. В целом – повтор донецкого и начала крымского сценариев. Танки не смогут отказать "ополченцам", дояркам, шахтерам и "народным мэрам" и останутся в Беларуси, чтобы защитить от каких-нибудь нацистов. У Лукашенко таки появится возможность показать украинцам, как надо защищать родину. Отторжение таким способом Витебской, Могилевской и Гомельской областей – это то, на что могут рассчитывать и удовольствоваться в Кремле. В качество бонуса – сотворение Латгальской народной республики, над чем в Латвии трудятся давно.

Украина в этом плане стоит "довеском" – в прямой зависимости от такого, насколько стратегия "мелких подлостей" сможет привести к "большому хаосу" в столице. Если хаос создать удастся, то тогда из Беларуси приблудят задержавшиеся на учениях танки для спасения украинцев от "бандеровцев". Но создать хаос должны сами украинцы – это уже основное условие для Кремля, иначе "номер не пройдет". Поэтому есть высокий спрос на "патриотов", чтобы не проколоться, как с Леной из "Киевэнерго", говорящей по-русски. Язык таки начитает функционировать как реальное средство защиты от провокаторов и агентов Кремля. Пусть учат, если хотят устраивать перевороты в Украине, а то совсем потеряли приличие и элементарную конспирацию.

Впрочем, слой "патриотов" в Верховной Раде и "общественников" вокруг нее, пусть и не толстый, но есть, и в сентябре, отдохнувшие депутаты еще продемонстрируют, на что они способны за очень большие деньги. Депутаты – не тетки, которые умеют по советской привычке записаться на оба митинга – "за" и "против", и на обоих получить по 200 грн. Они и на митинг "Безразлично" тоже бы записались, но таких не проводят.

Стратегия Кремля в отношении Украины за последние полгода заметно изменилась – он все больше предпочитает делать ставку на "патриотов" и "сами украинцы", а своим явным адептам отводит более скромную роль кадров по реализации исподтишка стратеги "мелких подлостей". "Свидетели Путина" обречены еще долго таскать каштаны из огня для "свидетелей Бандеры" с очень эфемерной перспективой получить вознаграждение. В целом Кремль начинает стараться вести в Украине более тонкую игру – сказывается наша дружба с США, Канадой и Великобританией. Поэтому вероятность военного вторжения в Украину танков РФ после "Запада-2017" минимальна, гораздо выше вероятность пивного путча "патриотов" в защиту остатков совка. Похоже, Кремль все больше скатывается от наступления к обороне. "Запад-2017" может стать последним в истории РФ рывком на Запад и закрытием брэнда "Путин".

Этой осенью будет решаться многое. Поэтому в целях безопасности страны логично последовать совету диспетчеров "Киевэнерго" и ввести визовый режим для "электриков" и "тепловиков", наезжающих из РФ. С распиской от них об осуждении оккупации РФ Крыма и Донбасса, а также обязательством не вести пропаганду рашизма в Украине. Не панацея, но ситуация как в 2014 году, когда гражданин РФ вешал на горсовете Харькова российский флаг, повторится не должна. Пусть вешают такие флаги у себя в РФ, если не знают, кого там пора вешать.

Сергей Климовский, obozrevatel.com