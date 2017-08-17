«Кубок Татр»: «Юность» победила венгерский «Дунауйварош», уступая 0:3 17.08.2017, 21:36

Самый титулованный клуб Беларуси сумел отгрузить венграм семь шайб.

На Зимнем стадионе Попрада стартовал «Кубок Татр», в котором принимает участие самый титулованный клуб Беларуси — минская «Юность».

В стартовом матче подопечные Михаила Захарова повергли венгерский «Дунауйварош». По ходу встречи «сине-красные» «горели» 0:3, однако затем отгрузили сопернику семь шайб. Сразу три игрока оформили голевые дубли: Александр Когалев, Максим Парфеевец и Виктор Туркин, сообщает официальный сайт минского клуба.

Дунауйварош (Венгрия) — Юность (Беларусь) — 3:7 (1:0, 2:3, 0:4)

«Юность»: Шибанов; Иванов — Антонов, Парфеевец — Словак — Михнов (К); Казакевич — Мицкевич, Кашкар — Развадовский — Когалев; Шелег — Претнар, А.Каракулько — Уолтерс — Туркин; Барковский, Ерохо, Пришивалко, Макрицкий.

Шайбы: 1:0 — Новотны (Нагелер, 5.32). 2:0 — Нагелер (Силло, 29.20). 3:0 — Силло (Немет, Грубы, 32.33). 3:1 — Парфеевец (Иванов, 34.30). 3:2 — Туркин (Антонов, 37.21 — бол.). 3:3 — Когалев (Развадовский, 37.40 — бол.). 3:4 — Претнар (А.Каракулько, 42.25). 3:5 — Парфеевец (Словак, 44.12 — бол.). 3:6 — Туркин (Мицкевич, 46.59 — мен.). 3:7 — Когалев (Кашкар, Шелег, 48.53 — бол.).

18 августа в 16.00 по белорусскому времени «Юность» сразится со словацким «Кошице».