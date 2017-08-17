Станет ли Шредер слугой Путина? Бертольд Колер, «Немецкая волна»

17.08.2017, 21:43

Фото: РИА «Новости»

Если экс-канцлер ФРГ согласится занять пост директора «Роснефти», то он станет слугой авторитарной системы.

Политики на пенсии вовсе не обязаны лишь клеить модельки кораблей или участвовать в открытии рождественских базаров у себя в квартале. Им можно, конечно, в рамках закона, зарабатывать - и при этом хорошо. Даже учитывая то, что в случае отказа от дополнительного заработка им точно не нужно обращаться в госведомство для получения социальной помощи.

Причину знает только сам Шрёдер

Но не только из материальных соображений в прошлом известные немецкие политики начинают карьеру сатириков, высоко оплачиваемых ораторов, а также работают в руководстве различных фирм. Одни считают, что им больше нечего сказать миру. Другим попросту не хватает признания, известности, интереса к ним масс-медиа.

Многим бывшим политикам не хватает шофера и секретарши, которых у них теперь больше нет. Жизнь политика, управляющего страной или партией, особенно в случае совмещения этих должностей, нелегка. А потому те, кто занимает высокие должности и обладает депутатскими мандатами, высоко ценят свои привилегии, касающиеся транспорта и коммуникации. О них с болью вспоминают привыкшие к ним в прошлом политики-пенсионеры.

Какое отношение к этому и в какой степени имеет бывший канцлер Германии и экс-председатель СДПГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), известно ему одному. Как и то, что подвигло его пойти на службу в российские энергоконцерны и соответственно - на службу к Владимиру Путину. Возмущение этим беспрецедентным решением в самой Германии и за ее пределами не произвело на Шрёдера никакого впечатления.

История с "Северным потоком"

Еще будучи канцлером, он не считал нужным скрывать свою дружбу с бывшим кагэбэшником. "Демократ чистой воды" Путин об этом не забыл. Когда осенью 2005 года стало ясно, что Шрёдер не останется на посту канцлера, для немецкого приятеля нашлось отличное применение в преимущественно российской компании Nord Stream AG, которая занимается прокладкой газовых труб по дну Балтийского моря из России в Германию.

Уже это выглядело неприлично, если не скандально. Ведь Шрёдер, когда был канцлером, активно лоббировал столь желанный для Москвы трубопровод, против которого выступала Польша и другие союзники Германии в Восточной Европе. Соглашение о строительстве газопровода "Северный поток" было подписано всего за десять дней до выборов в бундестаг в присутствии Путина и Шрёдера.

Тогдашний канцлер, воспользовавшись случаем, поблагодарил российского партнера "за дружбу". Путин в свою очередь никогда не скупился на проявления особой доверительности и заботы. Так, за год до этого Шрёдер и его супруга получили разрешение на удочерение девочки из детского дома в Санкт-Петербурге, а затем - на усыновление мальчика.

Москва защищает свои интересы советскими методами

Шрёдер всегда утверждал, что строительство газопровода "Северный поток" (второй его очередью экс-канцлер занимается и по сей день) отвечает интересам Германии. Но ведь тот, кто импортирует больше газа из России, не становится свободнее, а, наоборот, все больше зависит от этого источника. В данном случае это тем более проблематично, ведь нефть и газ для Москвы являются не только объектами торговли, но и политическим оружием.

Путин уже им пользовался. "Но еще никогда против Германии!" - твердили защитники пакта Шрёдера-Путина, которые ссылались на то, что Россия никогда не нарушала условия договоров, по крайней мере в отношении Германии. В любом случае об этом говорили до той поры, пока Москва не подставила своего старого немецкого партнера - концерн Siemens - и не переправила произведенные им турбины в Крым. Теперь и Берлин почувствовал себя преданным и обманутым Москвой.

Германо-российские отношения ухудшились как никогда из-за того, что Москва защищает свои интересы советскими методами. Положение Шрёдера во властном аппарате Путина, в котором возглавляемые бывшими сотрудниками спецслужб нефтяные и газовые концерны играют главную роль, скоро достигнет своего апогея: он может получить пост "независимого директора" "Роснефти".

Красноречивый знак доверия со стороны Кремля

Этот Левиафан пожирает по указке Путина все, что вновь должно перейти под контроль Кремля (например, остатки разрушенного концерна ЮКОС). "Роснефть" выплевывает миллиарды, если речь идет о спасении режимов, например, венесуэльского президента Мадуро. О чем бы ни шла речь внутри страны или за ее пределами - "Газпром" и "Роснефть" всегда служат Путину.

Официальная номинация Шредёра кандидатом в руководство "Роснефти" - это более чем красноречивый знак доверия, оказанный Кремлем. Экс-канцлер говорит, что все еще не решено и возмущение по этому поводу искусственное, призванное помочь Ангеле Меркель в предвыборной борьбе. Но ведь не она сейчас аккуратно дистанцируется от своего предшественника на канцлерской должности, а Мартин Шульц - кандидат в канцлеры от СДПГ и однопартиец Шрёдера. Если Шрёдер примет эту должность, то экс-канцлер ФРГ окончательно сделает себя слугой авторитарной системы, которая все сильнее отдаляется от тех ценностей, за которые борется немецкая социал-демократия.

Бертольд Колер, «Немецкая волна»