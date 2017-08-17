Европейские бренды в Минск привезли, а сервис еще не доехал? 9 17.08.2017, 22:02

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Почему обслуживание даже в магазинах известных марок в Беларуси приобретает самые причудливые формы?

Все мы чем-то недовольны - кто погодой, кто политикой. Жарко на улице, холодно в квартире, дети делают себе дурацкие прически, родители дают дурацкие советы…

- Признаюсь - я из тех людей, кто все обычно видит в позитивном свете, - пишет читательница kp.by. - И недавнее открытие магазинов известных марок в Минске ничего, кроме положительных эмоций, у меня не вызвало. Не было никаких бу-бу-бу в духе: «Кому они нужны, эти бренды, все уже пресытились ими в Литве и Польше», «Дешевый масс-маркет», «Там все дороже, чем в Европе, на 30%. Они думают, несчастные белорусы по-любому купят?». Наоборот - была радость, что любимая мной ZARA в нескольких остановках метро. Можно сказать, дух и стиль Европы теперь и в родном Минске. Да, дороже чем в Варшаве и Берлине, но туда я доезжаю не так часто, как хотелось бы… В таком позитиве я и отправилась в торговый центр. Просторные магазины, внушительные коллекции, стильные посетители - все продолжало радовать. До того момента, пока я, набрав кучу вещичек, не отправилась в примерочную, куда выстроилась очередь. Ждать я не стала, поднялась на этаж выше, в мужской отдел - вдруг там очередь поменьше? Оказалось, не то, что поменьше, - половина кабинок пустует.

- У вас только женские вещи? - задал странный вопрос юноша-консультант на входе в примерочные.

- Да, а что?

- Тогда вы можете пользоваться примерочными только в женском отделе. Простите, нас строго наказывают, если мы пускаем в мужской отдел женщин.

Я опешила. Ни в Вильнюсе, ни в Варшаве, ни в Барселоне, ни в Берлине, ни в Праге я не сталкивалась ни с чем подобным. Есть пустые примерочные в мужском или детском отделе - иди и меряй!

Почувствовав себя угнетенной женщиной Востока, которой запрещено появляться на мужской половине без позволения белого господина, я вначале подумывала взять в примерочную галстук - может, с мужским предметом гардероба меня туда пустят? Но решила не подвергать консультанта риску быть строго наказанным неведомым автором странного правила.

Настроение слегка испортилось, но не настолько, чтобы не отправиться в магазин по соседству - тоже недавно открывшийся Stradivarius. Хорошо, хоть здесь нет угрозы того, что не пустят в примерочные, - в магазине представлена только женская одежда, соответственно, и примерочные только женские. Снова взяла несколько вещей на примерку, снова подхожу к примерочным. Несколько кабинок пустует - значит, томиться в ожидании не придется. Но не тут-то было. С другого конца примерочной раздается приказ:

- Стойте у входа!

Приходится ждать, пока консультант что-то спрашивает у покупательницы и пишет на табличке рядом с кабинкой. Затем девушка представляется и неожиданно спрашивает:

- А как мне к вам обращаться?

Вот и секрет табличек - на них записывается имя покупателя и количество вещей, которые он будет примерять. Вроде как личное внимание, акт вежливости, но с оттенком легкого принуждения (а учитывая, что мне приказали ждать у входа, - с реальным налетом насилия). А если я социопат, хочу просто получить номерок с количеством вещей, померить футболку инкогнито и не тратить время на ожидание, пока консультант ведет записи? В примерочные не пустят?

В раздумьях о порой причудливых формах сервиса иду по торговому центру и встречаю у магазина недешевой женской одежды белорусского производителя знакомую.

- Иду писать сюда жалобу! - возмущается она.

- Неужели одежда плохая?

- Обслуживание отвратительное! Мы вчера с подругами зашли в этот магазин за полчаса до закрытия. В магазине мы были одни, но консультант не то что не предложила нам помощь, а ходила за нами по пятам и демонстративно, с грохотом поправляя одежду, которую мы смотрели, и, поверь, аккуратно вешали назад. А за 15 минут до закрытия… выключила свет в магазине - мол, выметайтесь. Хотя подруга мерила пальто! Совок из нашего сервиса ничем не вытравить.

Да уж, на фоне продавщицы магазина белорусской марки сервис в новых магазинах европейских брендов стал выглядеть неплохо. Не блестяще, да, но, верю, там пока не гасят свет в примерочных, если там оказался покупатель не того пола или не назвавший свое имя…