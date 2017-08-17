Лига Европы: БАТЭ сыграл вничью с «Александрией» 7 17.08.2017, 22:16

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Первый матч в рамках плей-офф ЛЕ завершился со счетом 1:1.

В первом матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы БАТЭ в Борисове сыграл вничью с украинской «Александрией» - 1:1.

БАТЭ — «Александрия» — 1:1

БАТЭ: Щербицкий, Бага, Булят, Милунович, М. Володько, А. Володько (Сигневич, 59), Драгун, Стасевич, Иванич, Гордейчук (Кендыш, 77), Родионов (к) (Туоминен, 83).

«Александрия»: Панькив, Чеботарев, Гитченко, Басов, Бацула, Грицук (Пономарь, 68), Запорожан (к) (Каленчук, 63), Банада, Полярус (Старенький, 77), Ситало, Цуриков.

Голы: 1:0 — Иванич (8). 1:1 — Банада (19).

Ответный матч пройдет 24 августа в Украине.