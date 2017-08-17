Лига Европы: БАТЭ сыграл вничью с «Александрией»7
- 17.08.2017, 22:16
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Первый матч в рамках плей-офф ЛЕ завершился со счетом 1:1.
В первом матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы БАТЭ в Борисове сыграл вничью с украинской «Александрией» - 1:1.
БАТЭ — «Александрия» — 1:1
БАТЭ: Щербицкий, Бага, Булят, Милунович, М. Володько, А. Володько (Сигневич, 59), Драгун, Стасевич, Иванич, Гордейчук (Кендыш, 77), Родионов (к) (Туоминен, 83).
«Александрия»: Панькив, Чеботарев, Гитченко, Басов, Бацула, Грицук (Пономарь, 68), Запорожан (к) (Каленчук, 63), Банада, Полярус (Старенький, 77), Ситало, Цуриков.
Голы: 1:0 — Иванич (8). 1:1 — Банада (19).
Ответный матч пройдет 24 августа в Украине.