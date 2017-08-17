Белорус о теракте в Барселоне: Все бежали по улице и прятались в магазинах 1 17.08.2017, 22:38

3,957

Белорус, который сейчас находится в Барселоне, стал очевидцем теракта.

Павел Мурашко в эти дни отдыхает в Барселоне с друзьями, пишет «Белсат». Он вышел в магазин за едой – и оказался в нескольких метрах от места теракта. «Кровь бы увидел, если бы вышел немного раньше», – говорит парень.

«Самого момента происшествия я не видел, — рассказывает Павел. — Если бы вышел на минуту или две раньше, то мог бы стать очевидцем».

«Поразило то, что люди не подготовлены к таким ситуациям — это было видно», — говорит Павел.

«Все бежали по улице и прятались в магазинах – вещевых либо продуктовых. Я попал в магазин с обувью. Люди опустили роллеты и сидели закрытые 20–30 минут. Когда, казалось, все стихало, кто-то открывал роллеты, чтобы выйти. Но по улице снова кто-то пробегал – и роллеты опускались опять».

По словам парня, люди активно переговаривались в закрытом помещении. Обычно эмоциональные испанцы в опасной ситуации еще больше оживились.

Полиция и «скорые» приехали в течение двух минут, добавляет Павел.

Павел говорит, что он и его друзья не собираются завершать каникулы, и остаются в Барселоне.