Александр Ермакович: Все в наших руках и головах 4 17.08.2017, 23:05

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Александр Ермакович

Фото: Bongarts/Getty Images

Главный тренер БАТЭ прокомментировал ничью с украинской командой в Лиге Европы.

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы, передает Tribuna.com.

– Вам не показалось, что этот матч был похож на игру с «Алашкертом»?

– Показалось. Но с «Алашкертом» мы позже начали. А сегодня после забитого гола упустили нити игры и отдали инициативу сопернику. Это самое большое разочарование. Команда с таким большим опытом в еврокубках не имеет права так играть после забитого гола.

– «Александрия» сумела удивить?

– Однозначно не удивила. Мы готовились к такой игре соперника. Больше разочаровал наша игра.

– Чего ожидаете от ответного матча?

– Пока у нас есть ответная игра. Все в наших ногах, руках и головах. Поэтому будем готовиться. Отступать некуда.

– Ожидали, что соперник во втором тайме сядет так глубоко?

– Соперник может играть в обороне низко. Может высоко, как в первом тайме, но это ни в коем случае не было сюрпризом. Мы понимали, как вскрыть такую плотную оборону, но одно дело – понимать и говорить, а другое – исполнять на поле у нас не получилось.

– Что сказали команде в перерыве?

– Это останется в раздевалке.

– После замены Гордейчука Иванич перешел на фланг. Довольны этим решением?

– Был бы доволен, измени мы счет. А так, конечно, недоволен. К сожалению, эти перестановки не улучшили нашу игру, – сказал Ермакович на пресс-конференции.