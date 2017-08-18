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Жарко: Студентов будут считать Минтруда и Минэкономики

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  • 18.08.2017, 8:54
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Василий Жарко
Фото: tut.by

Образованные люди нужны государству только как строго учтенная рабсила.

Правительство не собирается «искусственно сокращать» количество поступающих в вузы, но контрольные цифры приема будут определять Министерство труда и социальной защиты и Министерство экономики. Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» вице-премьер Василий Жарко.

По его словам, уже сейчас наблюдается уменьшение набора в вузы. В 2017 году в вузы поступали на 7% человек меньше, чем в прошлом, но выросло количество поступающих в профессионально-технические училища и ссузы.

«До сегодняшнего дня набор в вузы планировали ректоры. Ректору выгодно — чем больше у него студентов, чем больше у него платников», — считает Жарко.

Он отметил, что контрольные цифры приема в вузы «должна определять экономика», а именно, Министерство труда и социальной защиты и Министерство экономики. Они будут определять те цифры, которые нужны для той или иной отрасли.

«Опять же, когда мы повысим проходные баллы в вузы, то поступят те, кто должен учиться. Нет искусственной задачи сократить высшее образование, но оно должно быть для подготовленного человека», — отметил вице-премьер.

Напомним, 15 августа Василий Жарко сообщил, что в Беларуси предлагается постепенно снижать набор на обучение в высших учебных заведениях. По его словам, в стране выпускников вузов в два раза больше, чем тех, кто завершил обучение в учреждениях, предоставляющих среднее специальное и профессионально-техническое образование.

«Надо наоборот выстраивать, чтобы в вуз шел человек наиболее грамотный, подготовленный, — сказал вице-премьер. — Поэтому мы, наверное, будем потихоньку уменьшать количество поступающих в вузы, а давать больше мест для поступления на профессионально-техническое и среднее специальное образование. Чтобы человек, когда завершил обучение в колледже, понимал, куда идет, и поступал в вуз даже пусть на заочную, но сокращенную форму обучения».

Василий Жарко также заявил о необходимости провести аттестацию и проверить на соответствие лицензируемым требованиям все вузы Беларуси.

«В стране 51 вуз. Из них 9 — частной формы собственности и 42 государственных. И я понимаю, что их, наверное, для нашей небольшой страны много».


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