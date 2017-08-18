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На выходных в Беларуси будет до 34 градусов тепла

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  • 18.08.2017, 8:59
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Фото: tut.by

В ближайшие дни сохранится жаркая, с дождями и грозами, погода.

Во второй половине дня 17 августа (до 18 часов) почти по всей Минской, Витебской и Брестской областей, на западе Гомельщины и Могилевщины ожидаются грозы с сильным ветром (порывы до 20 метров в секунду), местами ― град (в столице ― сильные ливни). Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности. Благоприятная погода ожидается только после 23.00.

Об этом в Facebook пишет начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

В пятницу, 18 августа, в Гомельской области температура воздуха достигнет 30-32 градусов со знаком плюс (дожди и грозы прогнозируются преимущественно в Минской, Витебской и Брестской областях). В субботу уже практически по всей стране днем будет от +28 до +34 (в Минске ― 30-31 градус тепла), ночью ― от +15 до +20, осадки возможны только местами. В воскресенье, 20 августа, жара начнет отступать на восток. В ночные часы будет 15-20 тепла, в дневные ― 23-29 градусов, на востоке ― до +34. Дожди ожидаются преимущественно на западе страны, местами ― грозы.


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