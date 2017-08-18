Близость к уху Путина 3 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

18.08.2017, 9:11

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Антон Орехъ

До чего ж выгодно быть придворным «шептуном».

К сожалению, в расследованиях Навального и его друзей уже несколько раз встречались, скажем так, неточности. Их было не так много, но когда вы занимаетесь расследованиями, то не имеете права ни на одну ошибку. Поэтому теперь, всякий раз глядя очередное видео – а я смотрю их всегда! – я задаю себе вопрос: а вдруг и здесь что-то не так? Вдруг лажа?! Точно так же, как не всегда мы способны сразу же увидеть ложь в пропаганде, не всегда мы можем обнаружить нестыковки и в контрпропаганде. Но про сына Пескова все действительно смотрится весьма убедительно. И весьма прискорбно.

Хотя, конечно, ничего сенсационно нового мы не обнаружили. Очередной отпрыск очередного кремлевского резидента живет, скажем так, «непосредственно», то есть не по средствам. И, что характерно, живет очень непатриотично. Машины, шмотки, самолеты – все у этих ребят заграничное, все неродное. Однако в этом ролике Навального есть несколько моментов, которые меня отдельно заинтересовали или позабавили. Например, машина «тесла». Прелесть этого автомобиля не в том, что он очень дорогой – есть и подороже машинки. Прелесть «теслы» в том, что она электрическая. И официально в России не продается. Потому что электрические машины в России иметь престижно, но дико геморройно. Потому что в России принципиально не развивают никаких энергетических технологий, кроме нефтегазовых. И бесятся от того, что в мире находят все больше альтернатив нашим природным богатствам, которые мы гоним по трубам миллионами тонн и кубометров. Культивировать электромобили – это плевать в лицо нефтяным королям.

Поэтому забавно, что сын пресс-секретаря свихнувшейся на нефти державы, ездит на электромобиле. Ну, или папа его на ней ездит, что еще забавнее. А во-вторых, вот эти все квартиры машины, мотоциклы, бизнесджеты, лошадки и все-все прочее – это же, простите за банальность, очень дорого. Ну, просто очень дорого. Десятки миллионов рублей расходов при полном отсутствии заработка. Получается, что все эти деньги молодой человек получает от папы? Но ведь у папы есть не только сын. Есть еще и всем известная дочь – и вообще у Пескова пятеро детей. И супруга есть, да и самому надо что-то есть. И вряд ли сыну отдается самый большой кусок вкусного папиного пирога.

Считать деньги в чужом кармане нехорошо, но проблема в том, что эти деньги наши. Потому что никакой чиновник не в состоянии на официальные доходы позволить себе вот это все. А у какого-то пресс-секретаря откуда-то берутся уже даже не десятки миллионов рублей, а сотни что ли? Вот это меня весьма озадачивает. На такой должности — такие бриллианты! Навальный считает, что это взятки. А за что взятки-то? Я дам Пескову яхту, пристрою его сына, подарю часы – а он за это шепнет что-то на ухо президенту? И этот шепот столько стоит в нашей стране? Выходит, что близость к уху Путина поистине бесценна.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»