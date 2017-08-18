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Впереди еще шесть «чудных» школьных лет Коли

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  • Андрей Лаврухин, «Наше мнение»
  • 18.08.2017, 9:34
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«Реформаторский» зуд властей в сфере образования принесет еще немало сюрпризов.

Пожалуй, в Беларуси нет сферы более «реформируемой» и одновременно более архаичной, чем сфера образования. С новым министром И. Карпенко «реформаторский» зуд в образовании вышел на качественно новый уровень – впервые за всю историю белорусской школы реформа инициирована заспанным видом самого школьника (в лице Коли Лукашенко), а перечень изменений в школьных буднях с 1 сентября 2017 года, несомненно, впечатлит не только детей, но и их родителей.

Проще нужно быть…

Целый ряд изменений связан с упрощением и сокращением учебных программ и учебников. Мотивация нововведений проста и неотвратима как судьба – Лукашенко считает имеющиеся в настоящий момент учебники и программы слишком сложными, перегруженными «лишней информацией» и скучными. На каком основании этот вывод сделал глава государства и где та мера (точка отсчета), которая позволила бы детям, родителям и учителям убедиться в справедливости этого мнения, как всегда, неизвестно.

Между тем независимые эксперты, учителя и родители утверждают обратное – учебники и программы и так упрощены донельзя. Упростить простое – значит сделать примитивным. Это, конечно, легче, чем разработать простые, ясные и доступные детскому уму способы объяснения и подачи сложного материала (ведь мир, в котором мы живем, становится сложнее, а не проще). Для этого нужны настоящие реформы: продуманные и выверенные экспертами, на основе репрезентативных социологических и др. исследований, а не мнений отдельно взятых детей и их родителей, с апробацией разных программ и учебников на конкурсной основе и т.д. К сожалению, такой путь реформ в Беларуси невозможен: специально обученные люди напишут очередные учебники, сопроводят их «веселыми картинками» и через пару лет все вернется на круги своя.

Что же касается чрезмерной загруженности, то она вызвана совсем другими причинами. Прежде всего, длинными летними каникулами: по-моему, нигде в мире нет 3-х месячных каникул, за которые у детей благополучно деградирует этос обучения и после которых нужна минимум одна четверть нового учебного года для того, чтобы привести детей в более-менее «рабочее состояние». Однако сократить каникулы – значит принять непопулярное решение, что в корне расходится с главным догматом белорусской образовательной политики – сохранять statusquo. Наконец, 12-летний цикл обучения мог бы ввести освоение материала в нормальное, размеренное русло. Вместо этого «реформаторы» предлагают ввести факультативы по субботам.

Меньше знаешь – крепче спишь

Стоит, однако признать, что у реформаторов есть своя логика – упрощение содержания учебников и программ коррелирует с увеличением времени на сон: с 1-го сентября первый урок будет начинаться в 9.00, а не в 8.00, как прежде. Правда, тут вышла одна досадная неувязка: поскольку на родителей это нововведение не распространяется (им таки придется «клевать носом» на работе в первую смену) Минобразования предлагает родителям приводить детей в школу пораньше (т.е. как обычно к 8.00, чтобы самим успеть на работу вовремя) и забирать попозже (поскольку вторая смена заканчивается на 1 час позже). «Реформаторы» предлагают детям впечатляющую утреннюю программу («заниматься творчеством»), но при этом стыдливо умалчивает о вечерней программе (к концу второй смены, скорее всего будут всхрапывать уже учителя). Что это будет за творчество и какие оно принесет плоды, мы все скоро узнаем. А пока есть все основания утверждать, что белорусская школа демонстрирует уверенный прогресс в направлении внедрения абсурдных дисциплинарных практик и не менее уверенный регресс в направлении развития современных дидактик.

Но, как всегда, не стоит отчаиваться, – на этом реформы средней школы точно не завершатся, ведь впереди у Коли Лукашенко еще 6 чудесных школьных лет!

Андрей Лаврухин, «Наше мнение»


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