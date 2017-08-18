Испанская полиция ликвидировала пятерых террористов в Камбрильсе
- 18.08.2017, 10:14
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Нападавшие в Камбрильсе сбили минивэном несколько человек, но были остановлены силами правопорядка.
18 августа полиция Каталонии провела спецоперацию в городе Камбрильс в ходе которой обнаружила и ликвидировала четверых подозреваемых в организации нового теракта и ранить одного из них. По данным местных СМИ, на них были пояса смертников, сообщает interfax.ru.
Пятый террорист, раненый и захваченный в ходе спецоперации в каталонском городе Камбрильсе, скончался, сообщает в своем официальном Твиттере полиция Каталонии.
"Пятый террорист, раненый в Камбрильсе, скончался", - говорится в сообщении.
Нападавшие в Камбрильсе ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке воспроизвести совершенное за несколько часов до этого нападение в Барселоне жертвами которого стали 13 человек и более 100 получили ранения.
Власти Испании назвали случившееся терактом. Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне, а также выразил соболезнования жертвам атаки и их близким.
Ahora mismo en #Cambrils (no son imágenes fuertes, solo se escuchan tiros). Primero en frente de mi casa y ahora en la de mis padres... pic.twitter.com/HFC6DtqIlu— Eric 'Diablo'Murillo (@DiabloEMT) 17 августа 2017 г.