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Испанская полиция ликвидировала пятерых террористов в Камбрильсе

  • 18.08.2017, 10:14
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Нападавшие в Камбрильсе сбили минивэном несколько человек, но были остановлены силами правопорядка.

18 августа полиция Каталонии провела спецоперацию в городе Камбрильс в ходе которой обнаружила и ликвидировала четверых подозреваемых в организации нового теракта и ранить одного из них. По данным местных СМИ, на них были пояса смертников, сообщает interfax.ru.

Пятый террорист, раненый и захваченный в ходе спецоперации в каталонском городе Камбрильсе, скончался, сообщает в своем официальном Твиттере полиция Каталонии.

"Пятый террорист, раненый в Камбрильсе, скончался", - говорится в сообщении.

Нападавшие в Камбрильсе ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке воспроизвести совершенное за несколько часов до этого нападение в Барселоне жертвами которого стали 13 человек и более 100 получили ранения.

Власти Испании назвали случившееся терактом. Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне, а также выразил соболезнования жертвам атаки и их близким.


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