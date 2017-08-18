Россия заблокировала «Савушкин продукт» и рогачевскую сгущенку 1 18.08.2017, 10:26

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Фото: onliner.by

Россельхознадзор объявил про новых ограничительные меры в отношении ряда белорусских предприятий.

Заявление опубликовано на сайте ведомства.

С 18 августа Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции четырех белорусских предприятий:

1. ОАО «Витконпродукт» (повторное выявление остатков тетрациклина в мясе птицы – 07.08.2017);

2. ОАО «Молочные горки» (повторное выявление в питьевом молоке наличия остатков линкомицина – 09.08.2017);

3. ОАО «Рогачевский МКК» (повторное выявление в сгущенном молоке наличия остатков линкомицина – 09.08.2017);

4. ОАО «Савушкин продукт» (повторное выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков тилозина – 09.08.2017).

В ведомстве сообщили, что в случае поступления в Российю из Беларуси продукции указанных предприятий, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов будет приниматься в обычном режиме.

Кроме того, в связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза и РФ, с сегодняшнего дня вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой пятью белорусскими предприятиями:

1. СП ООО «Бак» (выявление остатков тетрациклина в крупнокусковых полуфабрикатах из говядины – 07.08.2017);

2. СОАО «Беловежские сыры» (выявление остатков салиномицина в сыре – 10.08.2017);

3. ОАО «Бобруйский мясокомбинат» (выявление остатков тетрациклина в крупнокусковых полуфабрикатах из говядины – 07.08.2017);

4. ОАО «Здравушка-Милк» (выявление в молоке наличия остатков тилозина – 11.08.2017, ципрофлоксацина – 10.08.2017);

5. ОАО «Минский молочный завод №1» (выявление в молоке остатков линкомицина – 11.08.2017).