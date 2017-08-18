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Олег Дулуб: В Украине болельщики более свободны в выражении взглядов к командам

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  • 18.08.2017, 10:17
Олег Дулуб
Фото: onliner.by

Белорусский специалист поделился мнением о чемпионате Беларуси.

— Как изменился чемпионат с октября, пока вы здесь не работали?

— Сравниваю с Украиной — все-таки за восемь месяцев привык к футболу в соседней стране. Во-первых, мы уступаем ему в инфраструктуре. Это прежде всего стадионы, которые создают уют для посетителей. Что и говорить, если даже «Борисов-Арена» недотягивает до лучших украинских образцов. Например, до особенно впечатлившего меня стадиона в Харькове.

Во-вторых, отношение к рядовому зрителю, - рассказал Олег Дулуб в интервью «Прессболу». - Там нет милицейских досмотров, а болельщики более свободны в выражении своих взглядов по отношению к командам. Болея за разные клубы, они не переходят грань. Это цивилизованное поведение — безо всяких войн между группировками. Да, взрывают петарды, и порой так, что поле заволакивает дымом. Но никого не оскорбляют. Чисто футбольный антураж!

В-третьих, на Украине повыше скорости. И это — даже несмотря на большой отток из страны качественных легионеров. А все потому, что достаточно высокой остается квалификация местных игроков. Ведь в соседней стране и человеческий потенциал в четыре раза выше, и климат более подходящий, и традиции сильнее. В высшей, первой и второй союзных лигах было довольно много команд с Украины. Из Беларуси — к сожалению, всего шесть.


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