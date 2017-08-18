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МИД: Белорусов среди пострадавших в Барселоне нет

  • 18.08.2017, 10:52
Фото: Carl Court/Getty Images

Посольство Беларуси в Испании продолжает отслеживать ситуацию.

Министерство иностранных дел Беларуси сообщает об отсутствии информации о пострадавших белорусах во время теракта в Барселоне.

«Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Барселоне нет. Посольство Беларуси в Испании продолжает отслеживать ситуацию», - говорится в сообщении МИД.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, накануне фургон совершил наезд на пешеходов на одной из улиц Барселоны. Случившиеся было квалифицировано как теракт. В результате погибли 13 человек, более 100 получили ранения. Пострадали граждане как минимум 18 стран.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне.


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