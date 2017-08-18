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Средняя зарплата в Польше за год выросла до $1240

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  • 18.08.2017, 11:11
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Ситуация на польском рынке труда способствует работникам.

Средняя зарплата в Польше в июле выросла на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом «Радио Польша» проинформировало Главное статистическое управление.

По данным ведомства, средняя зарплата в июле составила 4 тыс. 502 злотых, то есть $1240

Кроме того, аналитики Главного статистического ведомства отмечают, что занятость в предпринимательском секторе в июле выросла на 4,5% по сравнению в прошлым годом.

«Это свидетельствует о том, что ситуация на рынке труда способствует работникам. Фирмы в дальнейшем хотят трудоустраивать людей, хотя порой имеют проблемы с тем, чтобы найти соответствующие кадры», - отметил экономист банка Bank Zachodni WBK Петр Белецкий.

Эксперт полагает, что информация об уровне заработной платы должна быть оценена положительно. При этом экономист подчеркнул, что эти цифры относятся только к определенным сферам экономики.


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