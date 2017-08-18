Лукашенко уехал в родной колхоз 22 18.08.2017, 11:15

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Диктатору покажут гибридную рожь на полях под Александрией.

Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Могилевскую и Витебскую области, сообщает пресс-служба диктатора.

Правитель на полях ОАО "Александрийское" и ОАО "Птицефабрика Оршанская" ознакомится с технологическими возможностями нового зерноуборочного комбайна "ПАЛЕССЕ GS16", технологическими процессами уборки озимой пшеницы и ржи.

Диктатору доложат о выполнении поручений по организации уборки урожая в Беларуси в целом, а также отдельно в Могилевской и Витебской областях, технологических особенностях возделывания озимой гибридной ржи и преимуществах данной культуры.

Речь также пойдет о выполнении поручений Лукашенко по созданию современных высокопроизводительных уборочных комбайнов.

Напомним, что нынешняя уборочная кампания показала, что новые белорусские комбайны ломаются после нескольких часов эксплуатации в полевых условиях.