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Минобразования показало, в чем будут ходить школьники

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  • 18.08.2017, 11:26
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Белорусские предприятия представили коллекцию одежды на этот учебный год.

Варианты одежды для белорусских школьников вывесили на сайте Министерства образования.

Одежду, рекомендованную Минобразования, шьют на 17 предприятиях в разных городах страны.

Помимо одежды делового стиля, для школьников разработали варианты спортивной одежды.

Напомним, 15 августа Лукашенко на рабочей встрече с вице-премьером Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко обратил внимание на одежду школьников.

— Формула одна — чтобы 1 сентября дети были одинаковые. Не в том плане, что они должны быть одеты в черно-белые переднички, гольфы или платьица. А чтобы не выделялись дети из семей, которые не так богаты сегодня. Мы должны одеть достойно к 1 сентября всех детишек, — подчеркнул Лукашенко.


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