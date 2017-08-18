Задержан третий подозреваемый в теракте в Барселоне 18.08.2017, 11:37

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Фото: Reuters

Полиция Каталонии провела спецоперацию по задержанию в городе Риполь.

В Каталонии задержан третий подозреваемый в причастности к совершению теракта в Барселоне. Об этом в своем twitter сообщила полиция региона.

Подробности о задержанном не сообщаются. Известно лишь, что этот человек задержан в городе Риполь.

S'ha fet un tercer detingut a Ripoll en el marc del dispositiu policial dels atemptats#Cambrils #Barcelona — Mossos (@mossos) 18 августа 2017 г.

Ранее сообщалось о задержании двоих подозреваемых в причастности к теракту, это выходцы из Северной Африки. Как сообщила полиция, водителя фургона, совершившего наезд на пешеходов на бульваре Рамбла, среди них не было.

Микроавтобус, который был задействован в нападении на туристов в Барселоне. Фото: Reuters

17 августа микроавтобус наехал на пешеходов в Барселоне. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 100. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

Несколькими часами позже группа террористов пыталась совершить аналогичный теракт в курортном каталонском городке Камбрильсе. На автомобиле Audi они въехали в толпу прохожих. В результате пострадали шесть человек, двое из них в тяжелом состоянии. На этот раз рядом оказалась полиция, которая выстрелами остановила машину, во время перестрелки был ранен один полицейский. Были застрелены четверо нападавших, еще один позже скончался в больнице.

По данным испанских властей, при теракте пострадали граждане по меньшей мере 24 стран. Среди погибших или пострадавших — граждане Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии, Алжира и России. При этом не уточняется, кто из них ранен или погиб.

Фото: Reuters

Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Барселоне нет. Посольство Беларуси в Испании продолжает отслеживать ситуацию.

В связи с трагическими событиями в стране объявлен трехдневный траур. Минута молчания пройдет сегодня на площади Каталонии в Барселоне в полдень по местному времени (13.00 по белорусскому). Полиция просит граждан приходить на траурные мероприятия без рюкзаков и больших сумок.