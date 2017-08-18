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Абрамович отказал тренеру «Челси» в покупке нападающего за €100 миллионов

  • 18.08.2017, 11:42
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Роман Абрамович
Фото: PAP/EPA/Andy Rain

Андреа Белотти из итальянского «Торино» должен был заменить форварда Диего Косте в клубе олигарха.

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович отказал тренеру Антонио Конте в покупке нападающего итальянского «Торино» Андреа Белотти. Об этом сообщает Sky Sports.

Итальянский специалист видел в своем соотечественнике замену форварду Диего Косте, который отстранен от тренировок с командой. Однако российский бизнесмен отказался платить за Белотти 100 миллионов евро, которые прописаны в его контракте как отступные.

14 августа Коста упрекнул главного тренера команды в отсутствии харизмы и заявил, что не уважает его как человека. По словам испанского форварда, его отношения с Конте были плохими на протяжении сезона-2016/2017, что привело к конфликту. Нападающий заявил, что тренер не желает работать с ним, о чем сообщил ему в СМС, а клуб относится к нему «как к преступнику». В данный момент лучший снайпер «Челси» прошлого сезона Диего Коста занимается поиском новой команды.

В услугах Белотти также был заинтересован «Зенит». По сообщениям итальянской прессы, главный тренер команды Роберто Манчини просил руководство приобрести нападающего.

В сезоне-2016/2017 Белотти провел 35 матчей в Серии «А», в которых забил 26 мячей.


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