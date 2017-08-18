Алексей Минчонок: Бьют по проектам, которые поддерживает Польша 1 18.08.2017, 11:47

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Властям колет глаза правда от независимых СМИ.

В последнее время особенно активизировались суды над сотрудниками телеканала «Белсат», преимущественно по статье 22.9 Административного кодекса - работа на иностранное СМИ без аккредитации.

Из офиса телеканала в начале лета конфисковали оборудование, а оператора Александра Борозенко судят якобы за незаконное использование бренда «Белсат».

Это целенаправленный давление, сказал представитель «Белсата» в Беларуси - Алексей Минчонок в комментарии для «Радыё Рацыі»:

- Мы наблюдаем очень сильное давление на журналистов телеканала, который финансирует правительство Польши. Это очень важно понимать. Бьют по проектам, которые поддерживает Польша. Все происходит на фоне этой якобы «либерализации». То, что происходит вокруг наших журналистов, назвать иначе как сильным давлением невозможно, потому что, например, в Гомеле целенаправленно идет преследование наших журналистов.

Последние протоколы были составлены на журналистов Станислава Ивашкевича и Константина Жуковского за «работу без аккредитации». К Жуковскому 21 августа придут судебные исполнители, чтобы описать его имущество. Гомельскому журналисту грозит конфискация имущества из-за невыплаченных штрафов, которые он получил за сотрудничество с «Белсатом». Только за последние три года его штрафовали 17 раз на $ 6 тыс.