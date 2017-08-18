Бонапартизм Макрона 1 18.08.2017, 12:05

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Эмманюэль Макрон

Фото: EurActiv.pl

Президент Франции преуспел на международной арене, но в некоторых вопросах пытается усидеть на двух стульях.

За 100 дней президентства Макрону удалось добиться принятия закона о «морализации политической жизни», встретиться с Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и заслужить славу «республиканского монарха». Французский президент также запомнился особым отношением к прессе, которую после избрания, несмотря на благосклонное к себе отношение, он предпочел держать на расстоянии.

Во вторник, 15 августа, стало известно, что французский президент подал жалобу на фотографа, который снимал его во время отпуска в Марселе. Макрон обвинил папарацци в «преследовании и вторжении в личную жизнь». В результате фотограф шесть часов провел в местном отделении полиции. По мнению экспертов, такая стратегия общения со СМИ не только вредит имиджу Макрона, но и негативно сказывается на его рейтинге. К слову, согласно последним исследованиям, политику президента одобряют всего 36% французов. Арно Мерсье, эксперт по политическим коммуникациям и профессор Университета Пантеон-Ассас в Париже, в интервью RFI заявил, что Макрон ведет двойную игру, так как скрываясь от прессы, он на самом деле хочет оставаться в центре ее внимания.

«Макрон пытается усидеть на двух стульях. Он не рассказывает, куда и когда уезжает в отпуск, но в то же время с помощью прессы передает публике конкретные послания. Макрон хочет, чтобы стало известно, что он остался во Франции, что у него нет тяги к роскоши, он нормальный человек, который занимается бегом и наслаждается каникулами. Кроме того, он увлекается футболом и болеет за марсельский клуб «Олимпик». И с удовольствием всем это демонстрирует. То есть, с одной стороны, он хочет сохранить все в тайне, а с другой — неоднократно пытается заявить о своем существовании», — считает Арно Мерсье.

Комментируя задержание фотографа и иск Макрона против него, эксперт заявил, что в этом нет ничего удивительного, так как реакция французского президента соответствует его привычному поведению с прессой.

«Поведение Макрона отражает его сложные взаимоотношения с прессой. Нужно учитывать, что речь идет не о журналисте, а о папарацци, который тайно пытался проникнуть в президентскую резиденцию и незаконно сделать несколько снимков. То есть позволил себе то, на что журналисты обычно не имеют права. Я также думаю, что этой жалобой Макрон пытается припугнуть, единолично установить правила игры и показать, кто здесь главный. Он также не хочет, чтобы все зашло слишком далеко и благодаря папарацци повторилась истории, которые стоили Франсуа Олланду репутации. Поэтому, мне кажется, что таким образом Макрон хочет предупредить других назойливых фотографов от вторжения в его личное пространство», — объяснил Арно Мерсье.

Оценить итоги 100 дней президентства Макрона, по мнению эксперта по политическим коммуникациям Арно Мерсье, сложно.

«С одной стороны, есть вещи, которые ему отлично удаются. Например, в отличие от Франсуа Олланда, он сразу вжился в роль президента. Макрон успешно прошел испытание церемонией инаугурации, преуспел на международной арене и показал себя настоящим главой государства. С другой стороны, его отстраненность и боязнь превратиться в «гиперпрезидента», похожего на Николя Саркози, играют с Макроном злую шутку», — добавил эксперт.

По мнению профессора Университета Пантеон-Ассас Арно Мерсье, редкое общение с прессой создает Макрону проблемы.

«Складывается впечатление, что он не хочет оправдываться и объяснять, зачем проводит в стране те или иные реформы. В то же время Макрон активно использует социальные сети, в частности Facebook, где его пресс-служба каждый день публикует фотографии и видео с различных мероприятиий. Именно это, по моему мнению, противоречит выбранной Макроном стратегии», — считает Арно Мерсье.

Президент Макрон хочет уйти от имиджа «молодого и неопытного президента» и избежать ошибок своих предшественников. Из-за этого он редко общается с прессой, хотя и предпочитает оставаться в центре ее внимания. Однако главная проблема нового президента Франции, по мнению эксперта Арно Мерсье, не в этом: «Эмманюэль Макрон, кажется, до сих пор не понял, что стратегия..