БАТЭ выиграл суд у «Крумкачоў» 3 18.08.2017, 12:14

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Процесс начался из-за невозвращения минским футбольным клубом долга.

Борисовский футбольный клуб БАТЭ выиграл суд у «Крумкачоў» по делу о долге. По заявлению выигравшей стороны на счета «Крумкачоў» могут в любой момент наложить арест, а также начать описывать имущество, сообщает by.tribuna.com.

Напомним, в январе 2016 года БАТЭ предоставил беспроцентный займ «Крумкачам» на один год в размере 150 тысяч долларов. Благодаря этому займу минский клуб смог обеспечить финансовые гарантии перед АБФФ и получить лицензию на участие в высшей лиге.

По условиям договора займа ФК «Крумкачы» должен был вернуть половину суммы в августе 2016 года, другую половину — в декабре 2016 года. Финансовые результаты деятельности клуба не позволили сделать это даже частично.

В начале 2017 года, после нескольких предупреждений о необходимости возврата займа, Экономический суд Минской области вынес определение о взыскании суммы долга в приказном порядке. Шунто заявлял, что «Крумкачы» вернули 35 тысяч БАТЭ. Позже стало известно, что «Крумкачы» нарушают график выплат долга БАТЭ.