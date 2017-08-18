Порошенко назначил нового представителя президента Украины в Крыму 1 18.08.2017, 12:36

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Важнейшей задачей постпреда станет восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным полуостровом.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина постоянным представителем главы государства в Крыму. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Порошенко подчеркнул, что Бабин имеет большой опыт и профессиональную юридическую специальность, в частности по международному праву. По словам президента Украины, он проявил себя с лучшей стороны во время работы в Министерстве юстиции в правозащитной сфере, в том числе в сотрудничестве с Европейским судом по правам человека и в вопросе защиты прав переселенцев.

Кроме того, Петр Порошенко отметил, что в структуре постоянного представительства в Крыму должна появиться отдельная должность для защиты прав крымско-татарского народа. "Поэтому я поручил подготовить изменения в указ касательно деятельности представительства президента в Крыму, где мы возлагаем эти обязанности на первого заместителя", - сказал президент. Он сообщил, что подписал распоряжение о назначении Изета Гданова на эту должность.

Глава государства подчеркнул, что постпред президента в Крыму будет участвовать в "рабочей группе по деоккупации полуострова". "Восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом является одной из наших первых задач", - подчеркнул Порошенко.

Ранее должность постпреда президента Украины в Крыму занимала Наталья Попович. Она была назначена на эту должность 23 мая 2014 года исполняющим тогда обязанности президента Украины Александром Турчиновым.

Решение о ее отставке было принято после бесед, в частности, с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и председателем запрещенного на территории России меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым. "К сожалению, факты, которые передавали мне общественные активисты, представители меджлиса, в значительной мере были подтверждены. Это дало основания принять решение о необходимых кадровых действиях", - пояснил Порошенко.