закрыть
18 августа 2017, Friday, 15:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Над Витебском кружат мириады бабочек

  • 18.08.2017, 12:44
  • 2,114

Своеобразные «танцы» насекомых можно наблюдать каждый вечер возле городских фонарей.

В Витебске начался массовый лет поденки или, как ее еще называют, митулицы, 17 августа примерно с 22:00 у моста Кирова можно было наблюдать мириады этих мотыльков, вьющихся у фонарей, пишут «Народные новости Витебска».

Выход поденок, личиночная фаза у которых длится 2-3 года, обычно носит массовый характер. Своеобразные «танцы», которые можно наблюдать у фонарей и других источников света — это роение насекомых, во время которого происходит встреча полов.

В Витебске лет поденок обычно происходит в конце июля или начале августа, так было в 2010 и 2013 годах. В 2016 году начинавшееся массовое роение насекомых сорвала гроза, которая обрушилась на Витебск в ночь с 29 на 30 июля.

В этом году лет поденки на Двине в Витебске начался гораздо позднее, чем обычно. Возможно, это связано с погодными условиями нынешнего лета, а может быть — с изменившейся гидрологической обстановкой на реке после ввода в строй Витебской ГЭС.

При проезде моста Кирова во время массового вылета мотыльков следует соблюдать повышенную осторожность, особенно велосипедистам и мотоциклистам. Впрочем, и автомобиль, попавший на толстый слой насекомых, может начать скользить, как на гололеде.


Мнение

Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?