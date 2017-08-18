Над Витебском кружат мириады бабочек 18.08.2017, 12:44

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Своеобразные «танцы» насекомых можно наблюдать каждый вечер возле городских фонарей.

В Витебске начался массовый лет поденки или, как ее еще называют, митулицы, 17 августа примерно с 22:00 у моста Кирова можно было наблюдать мириады этих мотыльков, вьющихся у фонарей, пишут «Народные новости Витебска».

Выход поденок, личиночная фаза у которых длится 2-3 года, обычно носит массовый характер. Своеобразные «танцы», которые можно наблюдать у фонарей и других источников света — это роение насекомых, во время которого происходит встреча полов.

В Витебске лет поденок обычно происходит в конце июля или начале августа, так было в 2010 и 2013 годах. В 2016 году начинавшееся массовое роение насекомых сорвала гроза, которая обрушилась на Витебск в ночь с 29 на 30 июля.

В этом году лет поденки на Двине в Витебске начался гораздо позднее, чем обычно. Возможно, это связано с погодными условиями нынешнего лета, а может быть — с изменившейся гидрологической обстановкой на реке после ввода в строй Витебской ГЭС.

При проезде моста Кирова во время массового вылета мотыльков следует соблюдать повышенную осторожность, особенно велосипедистам и мотоциклистам. Впрочем, и автомобиль, попавший на толстый слой насекомых, может начать скользить, как на гололеде.