Нацбанк вернул лицензию БСБ Банку 6 18.08.2017, 12:46

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Банк снова может работать с физическими лицами.

Национальный банк с 18 августа восстановил лицензионные полномочия ЗАО «БСБ Банк» на осуществление банковских операций с физическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Правлением Национального банка с учетом проделанной ЗАО «БСБ Банк» работы по устранению выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности и на основании заявления банка принято решение с 18 августа 2017 года дополнить перечень банковских операций, указанный в выданной ЗАО «БСБ Банк» лицензии на осуществление банковской деятельности, следующими банковскими операциями:

- привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты);

- открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

- выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), и размещение их на счета;

- выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек физических лиц;

- доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц», - сообщили в пресс-службе Национального банка.

При этом, согласно решению Национального банка ЗАО «БСБ Банк», необходимо обеспечить эффективное функционирование систем внутреннего контроля (в части выявления и пресечения подозрительных финансовых операций) и корпоративного управления (в частности, исключение условий возникновения конфликта интересов).

В Нацбанке отметили, что будут продолжать мониторинг принимаемых ЗАО «БСБ Банк» мер по выполнению данных решений.

Напомним, Нацбанк отозвал у БСБ Банка лицензию на работу с физлицами с 26 июня этого года. В итоге физлица сняли со счетов около 55 млн рублей. Аудиторы видели риск «дальнейшего оттока средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Регулятор высказал мнение, что все «недостатки исправляемы».

В начале августа председателем правления БСБ Банка был назначен Сергей Дубков, в набсовет банка вошла Надежда Ермакова, которая стала председателем Комитета по рискам.