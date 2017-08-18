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Хоккеист Далидович подписал контракт с самым титулованным польским клубом

  • 18.08.2017, 13:01

Договор рассчитан на год.

Белорусский нападающий Денис Далидович подписал годичный договор с "Подхале" из города Новы-Тарг, сообщает belarushockey.com.

"Подхале" — самый титулованный польский клуб, 19-кратный чемпион страны.

В прошлом сезоне 24-летний Далидович сыграл 4 матча за жлобинский "Металлург", где забил два гола, а затем переехал во Францию, где выступал за "Дюнкерк" и набрал 3 (1+2) очка в 10 играх.


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