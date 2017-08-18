Белорусские добровольцы решили прекратить торговлю Минска с «ЛДНР» 18.08.2017, 13:09

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Патриоты будут добиваться введения санкций против Лукашенко.

Тактическая группа «Беларусь» негативно относится к любому сотрудничеству с «ЛДНР» и надеется, что официальный Киев убедит белорусские власти отказаться от торговли с сепаратистами на Донбассе. Если сделать этого не удастся, то добровольцы будут приветствовать введение санкций против белорусских предприятий, передает «Белсат».

«В отношении временно оккупированных районов Донбасса и Крыма должна быть использована тактика полной экономической блокады. Идет война, не может быть торговли. Мы понимаем, что большие предприятия имеют разрешение властей Беларуси на поставку своих товаров во временно оккупированные районы Донбасса и Крыма, так как здесь экономика повязана с политикой. «Гимнасты» из администрации Лукашенко очень любят геополитический шпагат — пользоваться сложной ситуацией и иметь гешефт из двух враждующих сторон», — отмечает ТК «Беларусь».

На вопрос, собираются ли белорусские добровольцы проводить в Украине акции протеста или как-то иначе реагировать на такое поведение белорусских предприятий, в ТК «Беларусь» отметили:

«Мы готовим ряд шагов, чтобы повлиять на ситуацию. Формат будет широкий, надеемся на заинтересованность властей Украины, так как эти вопросы должны подниматься и решаться на межгосударственном уровне».

В ТК «Беларусь» надеются, что официальный Киев найдет слова, чтобы объяснить Минску, что торговля с «ЛДНР» — это ошибочный путь.

«Если для этого необходимы санкции, то мы приветствуем принципиальные действия. Зло нужно обличать и наказывать! Не менее важны и санкции против персоналий, которые стоят за этой торговлей», — уверены белорусские добровольцы.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, продукция десятков белорусских предприятий попадает к сепаратистам через российско-украинскую границу, которая не контролируется официальным Киевом. Ряд предприятий даже не скрывает, что речь идет о прямых поставках в Донецк и Луганск. Белорусские заводы производят пиво и водку под торговыми марками компаний из «ДНР», владельцев которых в Украине подозревают в финансировании терроризма.

Посол Украины Игорь Кизима заявил, что если данные расследования подтвердятся, то белорусские предприятия попадут в «черный список» и не смогут поставлять свою продукцию в Украину. Посол добавил, что официальный Киев постарается, чтобы эти санкции были поддержаны и Евросоюзом.

Белорусские власти ситуацию с торговлей с «ЛДНР» никак не комментируют.

ТК «Беларусь», объединяющая белорусских добровольцев, была создана в июле 2015 года в рамках Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора». Позже ТК «Беларусь» была преобразована в самостоятельное боевое подразделение.