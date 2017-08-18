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Белорусы оплатят витебским чиновникам не только авто, но и водителей

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  • 18.08.2017, 14:18
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Витебский облисполком арендует 22 машины с водителями.

Витебский областной исполнительный комитет объявил тендер на аренду легковых автомобилей с водителем, пишет news.vitebsk.cc.

Чиновникам облисполкома в период с 11 сентября по 31 декабря 2017 года понадобится 22 легковушки. Согласно документам закупки, планируется, что общий среднемесячный пробег этих авто составит 63 000 километров.

Оплачиваться поездки будут из средств областного бюджета.


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