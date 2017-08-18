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В Китае начал работать первый интернет-суд

  • 18.08.2017, 14:30

Суд будет специализироваться на рассмотрении дел о мошенничестве в сети.

В китайском городе Ханчжоу утром в пятницу, 18 августа состоялось открытие первого в КНР интернет-суда. Открыть такой суд было решено на сессии Компартии Китая в июне 2017 года, пишет zn.ua.

Официальная церемония открытия первого в Китае интернет-суда состоялась в пятницу в городе провинции Чжэцзян.

Интернет-суд будет рассматривать дела, связанные со случаями мошенничества в онлайн-торговле, о заключенных онлайн долговых контрактах, дела о нарушении авторских прав в интернете. Подавать иски и возбуждать дела будут через сайт суда, а заседания транслироваться в интернете в режиме онлайн.


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