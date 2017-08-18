Белорусская нефтяная компания ответила на ультиматум Путина 5 18.08.2017, 14:42

2,946

Тарифы на перевозки нефтепродуктов в порты других стран ниже российских даже с учетом скидки.

Тарифы на перевозки нефтепродуктов в направлении портов других стран ниже российских даже с учетом скидки, заявил и.о. генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб, комментируя в четверг госагентству возможности переориентации потока белорусских нефтепродуктов в направлении портов Северо-Запада России, передает interfax.by.

«Да, действительно, правление ОАО «РЖД» предоставило до конца 2018 года 50-процентную скидку на перевозку белорусского мазута, дизельного топлива и бензина в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги», - отметил С.Гриб.

«Мы на постоянной основе прорабатываем возможность поставки белорусских нефтепродуктов в направлении российских портов. Однако даже с учетом предоставленной РЖД скидки, железнодорожные тарифы в иных направлениях ниже по сравнению с российским направлением», - сказал представитель БНК.

С учетом разницы в стоимости перевалки нефтепродуктов через российские и прибалтийские терминалы общие транспортно-логистические затраты в российском направлении значительно увеличиваются, подчеркнул он

Также, продолжил С.Гриб, в ходе проработки данного вопроса БНК отметила трудности у основных российских терминалов в приемке белорусских грузов, особенно в зимний период. «Не всегда удавалось найти компромиссное решение с операторами российских терминалов по гарантии сохранения качества белорусских нефтепродуктов после перевалки», - отметил он.

Несмотря на это, обратил внимание и.о. гендиректора БНК, белорусские нефтепродукты на постоянной основе предлагаются к реализации через порты Северо-Западного региона Российской Федерации. «Однако с учетом высокой стоимости логистических затрат наши покупатели в настоящий момент предпочитают приобретать нефтепродукты через порты стран Балтии», - сказал С.Гриб.

При этом он подчеркнул, что Белорусская нефтяная компания является основным экспортером нефтепродуктов, производимых нефтеперерабатывающими заводами Беларуси, и основная ее задача - достижение максимальной экономической эффективности от реализации белорусских нефтепродуктов на мировых ранках.

Накануне президент РФ Владимир Путин предложил прописывать для белорусских НПЗ строгое обязательство использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов.

«Это нужно обсуждать в более широком формате. Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать - получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», - сказал В.Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ.

На совещании глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров доложил Путину, что белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, несмотря на скидки в РФ, ссылаясь на долгосрочные контакты.

«По нефтеналиву мы дали 50%-ную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики. Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог», - сказал О.Белозеров.