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«Он поставил Беларусь на карту Европы»

  • 18.08.2017, 14:54

Вышла книга про Томаша Гриба, одного из самых ярких деятелей белорусского Возрождения.

Увидела свет книга, посвященная творчеству одного из самых ярких фигур белорусского национального движения в межвоенный период. Первая презентация книги «Томаш Гриб. Избранное» состоялась в Гродно, где герой книги в свое время сидел в тюрьме, сообщает «Белсат».

Скромные википедийские строки с большим трудом раскрывают талант и силу мысли человека, работы которого на удивление очень актуальны и по сей день. Однако, благодаря Наталье Гордиенко и другим составителям книги, каждый желающий может ознакомиться с творческим наследием самого известного белорусского социал-революционера.

Самый известный белорусский революционер и один из первых белорусских «оппозиционеров»

Томаш Гриб был одним из основателей и руководителем партии социалистов-революционеров. В социалистическом движении межвоенного периода он был заметной фигурой. Много выступал на зарубежных собраниях, к примеру в Вене и в Берлине, где одновременно представлял Беларусь на международной арене. Кроме того, как представитель эсеров, он входил в Раду БНР, что давало ему возможность учавствовать в громких идейных спорах.

«Он был настоящим оппозиционером в Раде. Оппозиционером по складу характера. Это была своего рода его критическая миссия в национальном движении, также важная и достойная изучения. Постоянно спорил с Ластовским и Ваней Станкевичем. Он любил очень долго и продолжительно выступать. Из воспоминаний современников следует, что перед его выступлением представители Совета с трудом вздыхали, что «это надолго», — вспоминает историк.

Третий путь для Беларуси

Из писем и текстов Томаша следует, что он крайне негативно относился к попыткам белорусских политиков из круга Рады БНР сотрудничать с польскими властями. Такое же самое отношение он имел к сотрудничеству с большевиками.

Составитель книги, историк Наталья Гордиенко. Гродно 17 августа 2017 Василий Молчанов/Белсат

«Он видел, что польская власть, которая приходит на Беларусь не собирается способствовать какому-то национальному развитию белорусов, а наоборот, хочет видеть их как часть польской нации и как неотъемлемую часть польского государства. Это его возмущало. Он говорил, что за теми красивыми словами того же самого Пилсудского — «как равный с равным» и так далее, скрывается желание ополячить белорусов, подчинить их себе и не дать возможности самостоятельного развития. При этом он видел, что большевики, также белорусам способствовать не будут», — говорит Наталья.

Беларусь Томаша Гриба — была крестьянской Беларусью, где акцент ставился на развитие народной культуры. Он говорил, что большевики недооценивают крестьянство, что они делают ставку на рабочий класс, которого в Беларуси реально нет. Кроме того в своих письмах он сравнивал большевиков с итальянскими фашистами, говорил об одинаковости и неприемлемости их идей, при чем многие мысли Томаша Гриба оказались пророческими.

После многочисленных задержаний и преследований со стороны польских властей, Томаш Гриб эмигрирует в Чехию и начинает учебу в Карловом университете на факультете философии. Молодой студент пишет дипломную работу «Феномен нации», которая стала размышлением над вопросами национального образования и формирования национальной идеи. Другой сильный текст «Что такое национал-демократизм», был попыткой осмыслить, чем так пугают народ в советской части Беларуси. Как считает историк, эти работы остаются чрезвычайно актуальными и сегодня, спустя почти 100 лет.

«Как и в 20-х годах, перед белорусскими интеллектуалами стоит своеобразная задача выработки национальной идеи. То, что говорили о возможности опоры белорусов на Запад или на Восток, ориентацию на западную или восточную культуру, это осмысливалось в то время и это происходит сегодня», — объясняет Наталья.

Две гражданские жены

Палута Бодунова

Как рассказывает Наталья, отдельный раздел в книге, посвящен воспоминаниям людей, которые знали Гриба. Среди них выделяются тексты Павлины Мядёлко, белорусской артистки, где она описывает знакомство с Томашем, как она вытаскивала его из одной тюрьмы, а потом из другой. При чем в этом же разделе можно найти письмо другой женщины, которая также считала себя женой Томаша Гриба. Это была Палута Бодунова, соратница нашего героя, которая также была одной из самых ярких политиков в партии эсеров.

Павлина Мяделко

«Павлина Мяделко в своих воспоминаниях описывает интересный эпизод: когда Томаш Гриб сидел в тюрьме, его арестовали в Гродно, перевезли в Вильнюс. Она пришла к следователю просить, чтобы пустили к нему и представилась его невестой. Ей разрешили свидание с Грибом. Через несколько дней пришла Палута Бодунова, которая также представилась невестой Томаша Гриба и следователь говорит: сколько же у него невест? И Палуте Бодуновой не разрешил свидание, которая уехала фактически ни с чем. В результате чего, Палута сделала большой скандал Мядёлко. Но тем не менее спустя годы она все равно подписывалась Палутой Бодуновой-Гриб. Хотя свидетельств, что она действительно была женой Томаша Гриба кроме ее признаний никаких нет», — рассказывает Наталья Гордиенко.

«Он ставил Беларусь на карту Европы»

Томаш Гриб так и не вернулся в Советскую Беларусь из Праги. Именно там после тяжелой болезни в 1938-м году закончилась его жизнь.

«Почему стоит о нем помнить? Он был одним из самых ярких идеологов белорусского национального движения, основателем белорусского национального студенческого движения в межвоенной Праге. Популяризация белорусской идеи за рубежом — во многом заслуга Томаша Гриба. Он писал, осмысливал, популяризировал белорусский вопрос, белорусскую идею в политических кругах на западе, в среде социалистических партий. Он ставил Беларусь на карту Европы. Выдавал периодики, создавал партии, студенческие организации. И его публикации заслуживают особого внимания», — добавляет историк.


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