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Белорусов учат стрелять вместе с россиянами из «Буков»

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  • 18.08.2017, 15:07

Ракетные части белорусской армии отправили на полигон Ашулук.

Белорусские части зенитных ракетных войск отправились на российский полигон Ашулук для проведения тактического учения, сообщили в министерстве обороны Беларуси в пятницу.

«В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО в текущем году с 14 августа по 16 сентября под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Игоря Голуба проводится тактическое учение с воинскими частями зенитных ракетных войск», - проинформировали в Минобороны.

«Учение проходит поэтапно. Сегодня начался очередной этап, в ходе которого осуществляется передислокация личного состава и техники 120-й зенитной ракетной бригады и 1-го зенитного ракетного полка железнодорожным транспортом на полигон Российской Федерации Ашулук», - рассказали в министерстве.

Там сообщили, что по прибытии эшелонов на полигон после разгрузки техники и материальных средств зенитные ракетные подразделения совершат марш в назначенные позиционные районы.

«В ходе активной фазы учения будет организовано заступление на боевое дежурство и проведены боевые стрельбы расчетами зенитных ракетных комплексов С-300П и «Бук», - отметили в Минобороны.

Расчеты 1-го зенитного ракетного полка в дальнейшем примут участие в совместном учении войск объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ «Боевое содружество – 2017», отработают вопросы ведения боевых действий по отражению ударов воздушного противника в интересах обеспечения безопасности «союзного государства», подытожили в министерстве обороны Беларуси.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Многие белорусские и европейские политики, а также военные считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

Белорусы возмущены втягиванием своей страны в геополитические игры агрессивного соседа с Востока. 8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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