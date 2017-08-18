Играющий на барабане попугай стал звездой Сети
- 18.08.2017, 15:12
В Сети набирает популярность ролик, на котором попугай представил себя в роли ударника.
Видео на своей странице в Twitter опубликовал Kyle Hill, пишет 24tv.ua. За несколько дней видео набрало более 120 тысяч лайков и 70 тысяч репост.
На видео владелец попугая сначала начинает медленно ударять по крохотному барабану. Услышав это, животное начинает качать головой в такт, а уже через несколько секунд клювом начинает отбивать в барабан. Выглядит это ну очень забавно.
It's hard to stay positive sometimes, so here's a bird realizing a love of drumming pic.twitter.com/DplQ4uZAPf— Kyle Hill (@Sci_Phile) 15 августа 2017 г.