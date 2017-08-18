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Играющий на барабане попугай стал звездой Сети

  • 18.08.2017, 15:12

В Сети набирает популярность ролик, на котором попугай представил себя в роли ударника.

Видео на своей странице в Twitter опубликовал Kyle Hill, пишет 24tv.ua. За несколько дней видео набрало более 120 тысяч лайков и 70 тысяч репост.

На видео владелец попугая сначала начинает медленно ударять по крохотному барабану. Услышав это, животное начинает качать головой в такт, а уже через несколько секунд клювом начинает отбивать в барабан. Выглядит это ну очень забавно.


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