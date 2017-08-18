Жену диктатора Мугабе не выпускают из ЮАР 18.08.2017, 15:27

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Роберт Мугабе и его жена Грейс

Фото: Reuters

В отношении «первой леди» Зимбабве объявлено «красное предупреждение».

Полиция Южно-Африканской Республики объявила так называемое красное предупреждение в отношении первой леди Зимбабве Грейс Мугабе после того, как ее обвинили в нападении на 20-летнюю модель в номере гостиницы в Йоханнесбурге, сообщает The Zimbabwean (перевод – newsru.com).

Такой статус не позволит супруге 93-летнего президента Зимбабве Роберта Мугабе покинуть страну до того, как решится вопрос с предоставлением ей дипломатического иммунитета.

Адвокаты пострадавшей Габриэлы Энгельс, утверждающей, что 52-летняя Грейс Мугабе напала на нее в отеле, заявили в четверг, что ее семье предложили деньги в обмен на отказ от обвинений.

По словам модели, она вместе с приятелем пришла в отель в пригороде столицы ЮАР в гости к сыновьям Мугабе Роберту и Чатунге. Молодых людей попросили подождать в гостиной, куда ворвалась и без всяких предупреждений напала на девушку Грейс Мугабе с электрическим шнуром в руках. Она нанесла модели более десяти ударов и рассекла ей лоб.

После возбуждения уголовного дела Грейс Мугабе пришла в полицию с повинной и выразила готовность сотрудничать со следствием. Первая леди подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В среду супруга президента Зимбабве не явилась на судебные слушания, хотя полиция ЮАР прислала ей вызов.

В ЮАР первая леди Зимбабве лечила лодыжку, травмированную ранее в ДТП. Она не могла сослаться на дипломатический иммунитет, так как находилась в стране с частным визитом. Два дня назад стало известно, что Грейс Мугабе запросила дипломатический иммунитет в связи с открытием против нее дела об избиении.

Власти ЮАР готовы предоставить первой леди дипиммунитет

Власти ЮАР планируют предоставить Грейс Мугабе дипломатический иммунитет, который позволит ей беспрепятственно вернуться в Хараре и избежать судебного преследования, сообщает агентство Reuters в пятницу, 18 августа, со ссылкой на источники в правительстве.

Таким образом руководство ЮАР пытается уладить криминальную историю и избежать дипломатического кризиса между двумя странами. Накануне лидер Зимбабве Роберт Мугабе прибыл в Преторию для участия в региональном саммите.

Пока же полиция ЮАР полна решимости не выпускать первую леди Зимбабве из страны до тех пор, пока вопрос с дипиммунитетом на будет урегулирован, для чего и было выпущено «красное предупреждение», подразумевающее запрет на пересечение границы страны.

В четверг стало известно, что бывший прокурор ЮАР Герри Нил готов выступить адвокатом избитой модели. По его словам, семья Энгельс обратилась к нему через посредника с предложением обеспечить защиту пострадавшей. Как уверяет Нил, с их стороны есть готовность уладить ситуацию с помощью возмещения морального вреда.

Семья не заинтересована в разбирательстве дела в суде, пояснил экс-прокурор. Однако, по данным The Zimbabwean, адвокаты Габриэлы Энгельс пригрозили обратиться в суд, если правительство ЮАР предоставит иммунитет Грейс Мугабе, что позволит ей избежать любой ответственности.

Герри Нил представлял обвинение в деле легкоатлета Оскара Писториуса, признанного виновным в убийстве своей подруги и приговоренного к шести годам тюрьмы.

Грейс Мугабе на 41 год моложе своего супруга, занимающего пост президента Зимбабве на протяжении последних 30 лет. Их роман начался после того, как она устроилась на работу секретарем в администрацию президента. Грейс и Роберт поженились в 1996 году. В этом браке родились трое детей.